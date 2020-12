Fortnite essaie à tout prix d’empêcher les fuites de joueurs -HyperHype

Lutter contre l’obsolescence grâce aux collaborations

Après avoir terminé la quatrième saison avec un événement capable de réunir ni plus ni moins que 15,3 millions de joueurs simultanés, Fortnite, qui pour beaucoup ne serait guère plus qu’une réminiscence de la boom du bataille royale Ces dernières années, il a prouvé qu’il était en pleine forme pour lancer sa nouvelle saison. Une saison où les collaborateurs d’autres marques sont à nouveau à l’ordre du jour; si l’événement précédent a pu rassembler un large casting de super-héros Marvel, cette fois, ce sont des personnages de Guerres des étoiles (et, plus précisément, de The Mandalorian) ceux qui ont augmenté les protagonistes du jeu. Finies les saisons où Epic Games a surpris ses joueurs avec leurs propres designs de personnages, et c’est qu’après les collaborations extrêmement spéciales que la société a faites avec Marvel ou DC, qui ont donné l’occasion d’incarner des héros bien connus, il semble que Fortnite a décidé de fonder les principales revendications médiatiques de ses saisons sur des collaborations permanentes.

Comme je l’ai mentionné, la saison 5 va nous permettre d’obtenir, parmi tant d’autres, la peau de The Mandalorian, Bien sûr, si nous acquérons le Battle Pass. Cependant, la chose ne s’arrête pas là. La dernière grande surprise a été la collaboration que le titre a établie avec l’exclusif Sony Dieu de la guerre, ajoutant Kratos en tant que personnage jouable sur toutes les plateformes, et permettant, d’une certaine manière, aux utilisateurs de Xbox de profiter de la fureur du dieu de la guerre sur leurs consoles. L’accord entre les deux sociétés a permis, oui, que Kratos puisse porter un design spécial sur PS5 et PS4, ce qui a déclenché des rumeurs sur l’ingérence du Master Chief dans le jeu. bataille royale. Et tout cela est très bien, mais devrions-nous prendre cela comme un signe d’épuisement créatif de la part d’Epic? Probablement beaucoup d’entre nous conviennent que les saisons précédentes étaient beaucoup plus impressionnantes et attrayantes, et même si je ne veux pas dire par là que ces dernières étaient particulièrement glojas, je pense que Fortnite était plus Fortnite quand ils travaillaient sans être influencés par les droits de quiconque.

Les joueurs de la bataille royale Vous vous souviendrez que la conclusion de la saison 10 – qui a absorbé l’île et nous a laissé trois jours sans jouer – a marqué un avant et un après dans le jeu d’Epic. Après ce changement, Fortnite: Chapitre 2et, pour être honnête, les deux premières saisons ont été quelque peu faibles; beaucoup de joueurs n’ont pas aimé la nouvelle carte, le Battle Pass offert peaux qui ressemblait à un 2.0 par rapport à certaines vues précédemment, et la communauté a commencé à s’éloigner petit à petit. Suite à une baisse du nombre de joueurs et des revenus, Fortnite surpris par un contrat avec Marvel où ils ont montré une amitié qui était revendiquée comme durable, et il a introduit une saison dédiée exclusivement à Marvel, un mouvement très réussi de mon point de vue, étant donné que de nombreux joueurs – principalement des enfants, vous pourriez penser; les données montrent que ce n’était pas le cas – ils voulaient en profiter croisement en faveur d’obtenir leurs personnages préférés, quelque chose qui a fait Fornite ressuscité comme de l’écume.

Les entreprises veulent des chiffres, car les chiffres donnent souvent de bons résultats. Ils sont pragmatiques: si rien ne fonctionne mieux qu’une bonne collaboration, Pourquoi ne pas mettre de côté ce travail constant qui a fait que le titre se positionne comme l’un des jeux les plus vivants de mémoire? Rien de tout cela n’est nécessaire. Personnellement, et je considère que je parle avec effet de cause en jouant Fortnite Pendant plusieurs années, le travail d’Epic a négligé le chemin qui l’a rendu célèbre, et je pense qu’il se concentre maintenant beaucoup plus sur la reconquête des joueurs qui ont perdu tout intérêt pour le jeu plutôt que de prendre soin et de maintenir leur courant. communauté. Eh bien c’est vrai que, pour l’instant, le jeu fonctionne parfaitement: Fortnite il parvient à réunir un large casting des personnages les plus célèbres de jeux vidéo ou de films sur la même île, et c’est, pour beaucoup, une raison plus que suffisante pour en profiter. La seule question, dans un tel cas, est de savoir si cette stratégie durera longtemps.