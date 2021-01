Fortnite: emplacement des trois maisons à Sticky Swamp

Il est temps de rechercher trois maisons à Fortnite. Nous vous montrons l’emplacement des cabines que vous devez visiter en une seule partie.

De nouveaux défis arrivent à Fortnite dans ce chapitre 2 de la saison 5 et de sa semaine 7. Il est maintenant temps de chercher trois maisons à Fortnite. Mais où? Nous devrions nous diriger vers Sticky Swamp. Là, nous verrons plusieurs maisons en bois dans le marais, ainsi que des champignons et des PNJ pour nous aider dans notre façon de jouer.

Pour vous permettre de trouver plus facilement les trois maisons de Sticky Swamp, puisque vous ne devez le faire que dans un seul jeu, il est préférable de jouer au mode escarmouche. De cette façon, au cas où ils vous tueraient, vous pouvez faire revivre (réapparaître) et essayer de visiter les maisons qui vous manquent à Fortnite. Ce n’est pas très difficile, mais toutes les maisons existantes ne répondent pas aux exigences. Il n’y en a que trois et nous les montrons dans la vidéo que vous avez dans ce post.

REMARQUE: Cette mission de fouille des maisons à Fortnite donne des erreurs. Plusieurs utilisateurs ont signalé qu’en dépit de la fin de la mission et de l’expérience acquise, la mission est toujours disponible pour eux et il n’est pas possible de passer à la deuxième phase.

