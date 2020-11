Fortnite donnera des V-Bucks aux joueurs iOS et Android qui remplissent cette simple condition

Fermer les portes qui Manzana Oui Google effectué vers Fortnite dans leurs systèmes d’exploitation respectifs, ce fut un coup dur pour la communauté de la bataille royale; Surtout, à cause de l’idée qu’il ne serait plus disponible sur deux plateformes qui avaient réussi à faire tourbillonner un grand nombre de joueurs autour d’elles. Quelque chose qui, aujourd’hui, Il ne semble pas y avoir de solution concrète, du moins à court terme.

Nous avons parlé de cette occasion où Fortnite Il a été retiré d’iOS et d’Andorid, ce qui a prolongé jusqu’à présent l’absence du jeu dans les deux systèmes d’exploitation, en attendant qu’une série de problèmes juridiques soient résolus entre les responsables à la fois et lui-même. Jeux épiques. Cependant, il semble être conscient le problème de collatéral qui a causé beaucoup de ses joueurs ne plus pouvoir profiter du titre; quelque chose que l’entreprise souhaite compenser, comme elle l’a annoncé via son réseaux officiels.

La chose est, jusqu’au 9 novembre prochain, les joueurs qui apprécieront le jeu sur iOS et Android recevra un bonus de V-Bucks gratuits pour pouvoir les dépenser sur d’autres plateformes. Ce sont les mots que la société a lancés aux réseaux pour réaliser l’annonce:

‘Parce que les lecteurs iOS et Android ne peuvent pas profiter des nouvelles mises à jour de FortniteNous commençons à accorder des bonus V-Bucks aux utilisateurs de ces systèmes afin qu’ils puissent les utiliser sur d’autres plateformes. Nous espérons que cette promotion sera terminée le 9 novembre ».

Étant donné que Mac et iOS sont bloqués pour les mises à jour Fortnite, nous commençons à accorder un bonus V-Bucks aux joueurs de ces plates-formes – à dépenser sur n’importe quelle plate-forme. La subvention V-Bucks devrait être terminée d’ici le 9 novembre. – Statut Fortnite (@FortniteStatus) 6 novembre 2020

Selon les mots de l’entreprise elle-même, la seule condition que nous devrons remplir pour bénéficier de cette promotion sera avoir des V-Bucks gratuits sur l’une des deux plateformes. De plus, le montant supplémentaire que nous pouvons recevoir sera égal à ce même premier chiffre

Pour le reste, nous ne pouvons que vous rappeler qu’en Areajugones nous serons très attentifs aux prochains mouvements que vous donnerez Fortnite dans le but de vous apporter toute nouvelle sur son éventuel retour sur iOS et Android.

