Fortnite d’Epic Games sera mis sur liste noire de l’écosystème Apple jusqu’à ce que la bataille juridique des entreprises soit résolue

Tim Sweeney, PDG du fabricant de Fortnite Epic Games Inc, a déclaré mercredi qu’Apple lui avait dit que le jeu serait « mis sur liste noire de l’écosystème Apple » jusqu’à ce que le cas juridique des sociétés soit résolu et que tous les appels soient épuisés, ce qui pourrait prendre aussi longtemps que cinq ans.

Sweeney a posté sur Twitter qu’Epic a demandé à Apple de réintégrer Fortnite et a promis « qu’il respectera les directives d’Apple à tout moment et en tout lieu où nous publierons des produits sur les plates-formes d’Apple ».

Tard hier soir, Apple a informé Epic que Fortnite sera mis sur liste noire de l’écosystème Apple jusqu’à l’épuisement de tous les recours judiciaires, ce qui pourrait durer jusqu’à 5 ans. pic.twitter.com/QCD7wogJef – Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 22 septembre 2021

« Apple a passé un an à dire au monde, à la cour et à la presse qu’ils « salueraient le retour d’Epic dans le Magasin d’applications s’ils acceptent de jouer selon les mêmes règles que tout le monde. Epic a accepté, et maintenant Apple a renoncé à un autre abus de son pouvoir de monopole sur un milliard d’utilisateurs », a tweeté Sweeney.

Apple a refusé de commenter.

Plus tôt ce mois-ci, le juge fédéral supervisant la bagarre juridique des entreprises a ordonné à Apple de démanteler une partie lucrative de la barricade concurrentielle qui gardait son magasin d’applications iPhone, mais a rejeté les allégations selon lesquelles l’entreprise gérait un monopole illégal qui étouffe la concurrence et l’innovation. Mais la juge de district américaine Yvonne Gonzalez Rogers n’a pas qualifié Apple de monopoleur ni l’a obligée à autoriser les magasins concurrents à proposer des applications pour iPhones, iPads et iPods.

L’épopée est appel de la décision.

Epic avait affirmé qu’Apple avait escroqué les fabricants d’applications en facturant des commissions allant de 15% à 30% pour les transactions dans l’application, car il interdit d’autres options sur son iPhone, iPad et iPod.

Quand Epic a essayé d’échapper aux commissions avec un système de paiement alternatif en Fortnite août dernier, Apple l’a évincé de l’App Store pour mettre en place une confrontation légale qui pourrait l’obliger à baisser ses frais. Mais Apple a insisté sur le fait que les commissions sont un péage raisonnable payé par une minorité des 1,8 million d’applications de son magasin pour aider à couvrir les plus de 100 milliards de dollars qu’elle a investis dans les logiciels mobiles.

