Fortnite confirme une collaboration tant attendue avec Dragon Ball

Après des rumeurs qui circulent depuis maintenant plusieurs semaines, »Fortnite » a confirmé la collaboration avec la célèbre franchise manga et anime »Dragon Ball ». Grâce au compte Twitter officiel du jeu vidéo Epic Games, il a été confirmé que le nouveau contenu de la série créée par Akira Toriyama, accompagné d’une image du dragon mythique Shen Long avec l’écriture »Parle. Dites votre souhait… 16.8.2022 ».

Bien qu’il n’ait pas été révélé en tant que tel quels personnages et cosmétiques de « Dragon Ball » viendront sur « Fortnite », on sait qu’ils sortiront le 16 août. C’est début juillet qu’une fuite dans le code « Fortnite » laissait entendre que quatre skins « Dragon Ball » arriveraient bientôt dans le jeu, dont quatre des personnages les plus célèbres de la franchise, tels que Goku, Vegeta et le Dieu de Destruction, Beerus.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Dragon Ball : un psychologue analyse la rivalité entre Goku et Vegeta

La rumeur a également souligné qu’un quatrième personnage sans nom arriverait avec cette mise à jour, même si pour le moment on ne sait pas de qui il s’agira. Les fans ont spéculé que la collaboration entre »Fortnite » et »Dragon Ball » servirait de forme de promotion pour le prochain film »Dragon Ball Super : Super héros », qui fera ses débuts nord-américains le 19 août, trois jours après la date indiquée dans le tweet de Fortnite.

Goku et Vegeta sont les personnages les plus célèbres de la série, les deux étant presque depuis le début de »Dragon Ball » et »Dragon Ball Z », tandis que Beerus est un ajout plus récent à la distribution, servant de méchant principal de » Dragon Ball Super », l’édition la plus récente de l’anime. Beerus est venu sur Terre avec l’intention de combattre le dieu Super Saiyan, bien qu’il ait intensifié ses plans de destruction de la planète après avoir rencontré Goku et Vegeta, abandonnant son plan après avoir engagé Goku au combat.

Vous pourriez également être intéressé par : Dragon Ball Super : Super Hero montre une bande-annonce en latin espagnol avec Luis Manuel Ávila dans le rôle de Gohan







Depuis la fin de l’année dernière, la rumeur courait que les franchises animées populaires « Naruto » et « Dragon Ball » arriveraient sur « Fortnite », après qu’il a été divulgué qu’Epic Games travaillait avec Shueisha, la société de publicité qui produit ‘ Manga « Shonen Jump ». Plus tard en 2021, Fortnite a officiellement annoncé le contenu « Naruto » pour le jeu avec un tweet similaire à celui qui vient d’être publié avec « Dragon Ball ».