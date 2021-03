Fortnite confirme la date de début de la saison 6

Richa Gants Richa Neoprene Noirs XS (6)

Des gants confortables en néoprène de Richa qui sont résistants à l'eau et au vent !Renforcés sur la paume de la main pour bien saisir les poignées de la moto.Parfaits à porter en début de saison et à la fin de l'automne, ou tout simplement si vous cherchez des gants de moto chauds et confortables.