Fortnite: comment obtenir les capacités mythiques des personnages Marvel de la saison 4

Aux hauteurs où nous sommes actuellement, on pourrait dire que Jeux épiques introduit dans la saison 2 du chapitre 2 de Fortnite l’un des meilleurs mécaniciens qui ont atteint la bataille royale à ce jour, qui consiste en ces bases pleines d’hommes de main gardés par un boss final que nous devons tuer si nous voulons obtenir leurs armes. Et, justement, l’arrivée de la saison 4 du titre lui a fait recevoir une série de contenu de merveille Quoi ils nous permettront d’imiter les capacités de plusieurs de leurs personnages.

C’est pourquoi nous avons voulu développer un guide complet afin que vous puissiez voir rapidement et clairement ce que vous devez faire pour atteindre les capacités mythiques de chacun d’eux. Et c’est que, bien que pour le moment seuls ceux de Dr Doom, Groot et Surfeur d’Argent, Epic Games devrait en ajouter au fil de la saison, nous mettrons donc à jour cet article au fil des semaines. Ayons des ennuis.

Comment obtenir les superpouvoirs des personnages de la saison 4 de Fortnite

Dr Doom

Pour acquérir les compétences de Dr Doom nous devrons nous rendre sur le site conquis: Pleasant Park, qui maintenant il reçoit le nom de Domaine Doom. Une fois sur place, nous devrons chercher le personnage et le tuer pour obtenir ses deux capacités mythiques. Ce qui est bien c’est que le personnage sera toujours situé dans la base souterraine de l’emplacement.

Groot et Silver Surfer

Selon les compagnons du portail Intel Fortnite, Les pouvoirs de Groot et Silver Surfer peuvent être obtenus dans le Bateaux de patrouille Quinjet, des emplacements qui sont également liés à les défis de la semaine 1 de la saison 4 de Fortnite. Nous parlons d’aéronefs dont la zone d’atterrissage peut être identifiée grâce à une colonne de fumée bleue, comme le montre l’image suivante:

Apparemment, dans chacun de ces vaisseaux, il y aura au moins une des deux capacités mythiques cachées dans l’un de leurs coffres ou dans les drones de ravitaillement. Rigide. Par conséquent, pour obtenir l’un des deux quand on y arrive nous n’aurons qu’à piller l’endroit jusqu’à ce que nous le trouvions.

