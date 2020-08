Fortnite Chapter 2 Season 4 Nexus War est sorti avec Iron Man, Thor, Wolverine et plus

Tendance FP27 août 2020 16:35:40 IST

Epic Games a enfin sorti la nouvelle saison de Fortnite en collaboration avec Marvel Entertainment. Le chapitre 2 de la saison 4 de Fortnite s’appelle “Nexus War”. Les joueurs avec le pass de combat saisonnier pourront débloquer des skins de personnages Marvel, notamment Iron Man, Groot, She-Hulk et Thor. Wolverine fera également partie de cette saison.

Le méchant de cette saison est Galactus, ravageur de planète. Un teaser vidéo révèle Thor invoquant de «puissants guerriers», dont Iron Man, Groot, Mystique, Wolverine, She-Hulk et Doctor Doom. Ces personnages feront équipe pour vaincre Galactus et “sauver toute la réalité”.

Galactus arrive. Faire équipe avec @MerveilleLes plus grands héros et méchants de chez Thor, Iron Man, She-Hulk, Storm, Doctor Doom et bien plus encore dans une guerre pour sauver toute la réalité. La guerre du Nexus commence maintenant en # FortniteSeason4 pic.twitter.com/B79mF6XMAk – Fortnite (@FortniteGame) 27 août 2020

le La saison 4 de Fortnite a réussi à garder le buzz vivant au milieu de la bataille juridique entre Epic Games et Apple.

Récemment, Fortnite a déclaré que les utilisateurs d’iPhone ne recevraient plus les mises à jour du jeu à partir de maintenant, car il se battait contre le «monopole» d’Apple. C’est aussi pourquoi la saison 4 de Fortnite ne sera pas publiée sur les appareils Apple.

La guerre pour sauver la réalité commence maintenant. Les champions sont arrivés sur l’île. Rejoignez le combat et affrontez Galactus. Lâcher dans #FortniteNexusWar maintenant! pic.twitter.com/Det2nyCYEm – Divertissement Marvel (@Marvel) 27 août 2020

Fortnite est actuellement disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Vous pouvez maintenant télécharger la nouvelle saison en cliquant ici.

