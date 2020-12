Fortnite Chapter 2 La saison 5 apporte une nouvelle peau de Kratos de God of War

Tendance FP04 déc.2020 17:54:43 IST

Fortnite a présenté Kratos de Dieu de la guerre comme une peau dans le jeu. Kratos rejoint The Mandalorian comme l’un des nouveaux skins du chapitre 2 de Fortnite de la cinquième saison. PlayStation a récemment partagé une « transmission audio entrante » du Fortnite Game, où la voix de Jones peut être entendue alors qu’il parcourt l’univers pour que les chasseurs le rejoignent. L’un de ces journaux audio mentionne un homme qui a vaincu des dieux à mains nues.

Utilisateur de Twitter Hypex, un fuiteur Fortnite connu, qui avait déjà divulgué avec précision la peau de The Mandalorian avant son annonce officielle, a révélé que Kratos ferait son chemin vers Fortnite.

Selon un rapport dans JeuxRadar, la tenue Kratos peut être achetée dans la boutique d’objets individuellement ou dans le cadre de l’ensemble Oathbreaker.

L’ensemble Oathbreaker comprend le planeur Guardian Shield, le Mimi Back Bling et la pioche Léviathan Axe. La pioche est connue pour activer l’émote Freezing Burst.

En dehors de cela, le rapport ajoute qu’il existe un style Kratos blindé exclusif à PS5, un skin séparé que les joueurs peuvent obtenir en achetant la tenue Kratos, puis en jouant un match sur PS5.

Epic Games avait révélé plus tôt que The Mandalorian et l’enfant figuraient parmi les stars invitées de Fortnite Chapitre 2, Saison 5: Zero Point. Les joueurs peuvent rejoindre l’agent Jones alors qu’il enrôle des chasseurs de plusieurs réalités, y compris The Mandalorian, pour empêcher les autres de s’échapper de la boucle.

