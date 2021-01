Fortnite Chapitre 2: Saison 5 | Guide des défis de la semaine 7

Kasalinea Vaisselier led design taupe palermo 7

L 93 x P 50 x H 207 cm - 2 portes et 5 niches. Éclairage LED multicolore avec télécommande. Panneaux de particules de 22 mm d'épaisseur, pieds en métal, guides et charnières avec système soft close. Meuble en kit, à monter soi-même. Fabrication de qualité italienne. Garantie 2 ans fabricant + 1 an KASALINEA.