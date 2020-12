Fortnite Chapitre 2: Guide de la saison 5 – Défis et informations

Notre Fortnite Chapitre 2: Guide de la saison 5 présente un aperçu de toutes les informations disponibles que vous voudrez connaître sur la nouvelle saison du Battle Pass. Nous compilons des détails sur tous les défis, les points de repère et toutes les façons dont vous pouvez gagner de l’XP afin que vous puissiez atteindre le niveau 100 et au-delà.

Au cours d’une saison, Epic ajoute beaucoup de choses différentes au jeu. Ce guide sera mis à jour fréquemment chaque fois qu’un nouvel événement ou un ensemble de défis est déverrouillé, alors assurez-vous de Marquer cette page et revenez souvent pour de nouvelles mises à jour.

Fortnite Chapitre 2: Guides de la saison 5

Il va y avoir beaucoup de défis différents qui nous seront lancés au cours de la saison, et voici où vous trouverez des guides pour chaque lot d’entre eux!

Général

Emplacements

Réalisations / legs

Si vous cherchez à faire cocher toutes les réalisations, assurez-vous de consulter notre liste des réalisations de la saison 5.

Pièces XP

Bien que les pièces XP semblent être mentionnées dans les succès, elles ne sont actuellement pas disponibles dans le jeu pour le moment.

Cartes perforées (jalons)

Donc, nous n’avons pas les cartes perforées des deux dernières saisons, mais nous avons des jalons qui peuvent être franchis et qui vous feront gagner de l’expérience. Vous pouvez consulter une liste d’entre eux ici.

Produits de beauté

Voici un aperçu de haute qualité de tous les produits cosmétiques que vous pouvez gagner: Skins et cosmétiques Fortnite Season 5.

Fortnite Chapter 2: Listes des défis de la saison 5

Les défis sont un peu bizarres dans la saison 5, et ils sont en quelque sorte mélangés à certaines des tenues qui font partie du Battle Pass. Les conditions pour les remplir sont encore assez simples et vous acquerrez de l’expérience pour les réaliser. Les quêtes ont maintenant des raretés, vous recevrez une quête légendaire chaque semaine qui vous donnera 55 000 XP pour la terminer. Cela peut être fait avec plusieurs joueurs, et est similaire aux quêtes de groupe des saisons précédentes. Les quêtes épiques semblent être divisées en plusieurs parties et vous recevrez 20 000 XP pour chacune d’entre elles.

Les quêtes peu courantes sont essentiellement des quotidiens et sont généralement assez faciles. Vous obtiendrez 10 000 XP pour chacun d’entre eux.

Semaine 1

Découvrez les lieux nommés (5) Parler à un personnage (3) Récupérer des barres (500)

Éliminations de fusil de chasse (3) Dégâts du fusil d’assaut (500) Élimination du fusil de sniper à partir de 150m (1) Dommages explosifs aux structures (1000)

Légendaire: Primes complètes (5, 10, 15, 20, 25)

Semaine 2

Détruire les boîtes aux lettres (5)

Plantez les preuves dans Catty Corner ou Flush Factory (3)

Trouver des pièces automobiles (3)

Livrer un véhicule de Steamy Stacks à Pleasant Park (1)

Traversez les anneaux enflammés (1)

Trouvez des indices dans Pleasant Park, Holly Hedges et Lazy Lake

Détruire les niches (3)

Légendaire: Dégâts avec des armes légendaires (1500, 3000, 4500, 6000, 7500)

Semaine 3