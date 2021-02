Fortnite Challenge: entrez Zero Point sur la carte

Zero Point à Fortnite est au centre de la carte. Un défi hebdomadaire que vous pouvez facilement compléter dans différents modes.

Ce défi est aussi simple que d’entrer dans le Point zéro Fortnite au centre de la carte. Il vous suffit de tomber avec votre deltaplane et d’atteindre patiemment la balle au centre. Cela fera une animation et vous apparaitrez ci-dessous sur la carte. À ce stade, il semblera que vous avez terminé le défi hebdomadaire Fortnite. Cela n’a plus de mystère.

Vous pouvez relever ce défi en entrant dans Ground Zero dans les modes Melee et Battle Royale en solo, en duos, en trios et en escouades.

