«Fortnite, c’est terrible», s’inquiète Brigitte Macron des effets des jeux vidéo sur les jeunes

Lors d’une rencontre avec des jeunes à la Maison des Adolescents (MDA) de Blois, la première dame Brigitte Macron il a exprimé ses inquiétudes liées à la diffusion des jeux vidéo chez les adolescents français. Une crainte qui concerne notamment un titre précis, à savoir le célèbre bataille royale par Epic Games. « Fortnite est terrible. Quand [i giovani] passent leur temps sur des jeux comme ça, comment est-il possible de les faire arrêter? », raconte l’ancien professeur de français à l’atelier sur le bien-être organisé au sein de l’institut MDA. La nouvelle a été rapportée par les principaux journaux français, majoritairement conservateurs, comme Le Point, mais aussi par d’autres plus locaux comme La Nouvelle République.

Tout contre le jeu vidéo: mais est-ce vraiment nécessaire?

La diabolisation du jeu vidéo, en particulier de Fortnite – qui est souvent utilisé dans le débat actuel comme antonomasie pour comprendre les jeux vidéo en ligne en général – ce n’est pas un problème exclusivement français, loin de là. Il y a quelques semaines, un article dans le New York Times sur le risque de dépendance que les jeux vidéo peuvent avoir sur les jeunes en période de pandémie. Et c’est précisément sur ces trois derniers mots le point focal.

Contraints à la maison, les jeunes ne peuvent pas vivre les dynamiques sociales habituelles qui contribuent à façonner la personnalité de l’individu. Ainsi, le jeu vidéo, notamment dans ses différentes déclinaisons multijoueurs (Animal Crossing: New Horizon, Among Us, Fortnite), devient outil de socialisation et comparaison avec des amis, ou plus généralement avec d’autres. Les données le disent, ce qui démontre l’incroyable diffusion que le milieu du jeu vidéo a eu en 2020, au détriment des médias traditionnels, qui nécessitent des méthodes de réalisation collective actuellement impossibles, comme le cinéma ou les concerts.

Sur les aspects positifs du jeu vidéo récemment découvert, ce n’est pas tout: il y a des témoignages d’enseignants et d’associations de différentes parties du monde qui, avec le verrouillage, ont utilisé le jeu vidéo pour enrichir (attention, pas remplacer) l’enseignement traditionnel, qui de nos jours, il reste largement numérique. Une manière différente et expérimentale qui utilise un outil généralement relégué au divertissement pour faire le soi-disant « vraie culture ».

Les propos inquiets des politiciens ou des journaux montrent une fois de plus les stéréotypes qui gravitent autour du jeu vidéo, un médium toujours considéré comme immature par rapport au cinéma, à la littérature, à la musique, etc., malgré le fait que l’histoire du jeu vidéo a plus de 60 ans d’histoire. derrière (le premier prototype de jeu vidéo Tennis for Two remonte à 1958). Pour cela cela devient facile bouc émissaire parler avec crainte de l’augmentation des cas de dépression, de troubles alimentaires, d’anxiété et plus généralement de malaise chez les jeunes résultant du verrouillage et de l’incapacité de socialiser avec leurs pairs. Peut-être serait-il utile de traiter les nouveautés du présent (donc aussi le jeu vidéo) avec objectivité pour bien comprendre à la fois les inconvénients, afin de pouvoir les combattre, et les pros, de pouvoir les utiliser intelligemment.

