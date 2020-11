Fortnite, c’est là que la guerre du Nexus contre Galactus commencera

Après les spéculations habituelles publiées par les utilisateurs les jours précédents, la communication officielle sur Twitter arrive enfin d’Epic Games: Fortnite accueillera la guerre du Nexus comme un événement, qui considère comme l’antagoniste le personnage de Marvel connu sous le nom de Galactus. The Eater of Worlds arrivera dans la célèbre bataille royale Mardi 1er décembre à 22h (Heure italienne). Pour participer à ce qui s’annonce comme un événement colossal, vous devez télécharger la dernière mise à jour de Fortnite, à savoir la version 14.60. De plus, selon le post publié sur le blog Epic Games, il est conseillé d’accéder au jeu au moins une heure avant le début de l’événement, afin d’éviter le colmatage des serveurs et les problèmes d’accès conséquents. Aussi parce que la playlist dédiée à l’événement Galactus sera disponible 30 minutes avant le début officiel de la guerre du Nexus.

Malgré les communications officielles, le contenu de l’événement qui marquera le début de la Saison 5 du chapitre 2 ils restent encore mystérieux. Les rumeurs répandues par les utilisateurs ces derniers jours voient le retour de cartes tirées du chapitre 1 de Fortnite, ainsi que des tours inclinées. A ces hypothèses s’ajoute une autre fuite, qui montre le caractère de Galactus avec une peau à thème. En général, la communauté attend beaucoup de la guerre du Nexus, car il devrait s’agir d’un événement similaire au trou noir de l’année dernière, phénomène qui a laissé des millions de joueurs en haleine avant de donner le commencez au chapitre 2 de Fortnite.

Des changements importants sont donc attendus pour la bataille royale d’Epic Games, même si beaucoup pensent que le jeu est désormais «mort» aux yeux des utilisateurs. Pourtant, cette fois aussi, Fortnite parvient à capter l’attention autour de lui. Après tout, ces derniers mois, le titre a su surprendre à travers des concerts de jeux, des projections de cinéma et des événements capables d’impliquer des millions de joueurs. Pour toutes ces raisons, il y a une énorme anticipation pour la guerre du Nexus.