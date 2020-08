Fortnite: ce serait la nouvelle date de sortie des voitures de la saison 3

Malgré que Jeux épiques s’efforcer de lancer un nouveau contenu pour Fortnite dans la saison 3, ils vont de les défis secrets hebdomadaire jusqu’à l’arrivée de un prochain patch qui, vraisemblablement, sera publié cette semaine, la vérité est que la communauté n’a actuellement d’yeux que pour un ajout très spécifique: les nouvelles voitures avec lesquelles nous pouvons visiter l’île de Battle Royale à notre guise.

C’est pourquoi l’annonce que l’arrivée de ces véhicules serait retardée dans le calendrier signifiait une cruche d’eau froide pour quiconque l’attendait avec impatience. Cependant, un certain nombre de pistes ont été révélées qui ont été proposées par le youtuber connu sous le nom de Bonne puissance, celui qui a déjà avancé la première date de lancement des voitures avant le retard susmentionné, ce qui ils soulignent que cet ajout arriverait cette semaine.

Le fait est que le créateur de contenu connu sous le nom d’Arkheops repéré un tweet le 1er août du compte rendu officiel de Fortnite en chine que a annoncé que les voitures arriveraient très bientôt au jeu. Cependant, la chose la plus intéressante à propos de la publication est qu’elle proposait une enquête qui se terminerait 5 jours après sa publication, ce qui nous laisse avec une nouvelle date à laquelle ces véhicules seraient publiés dans la bataille royale: jeudi prochain, le 6 août.

Étant donné que le jeudi est le jour de la semaine où chaque nouvel ensemble de défis hebdomadaires est débloqué, il ne serait pas étrange que Jeux épiques profiter de l’occasion pour hComment les voitures de la saison 3 de Fortnite ont atterri également dans le jeu. Par conséquent, dans Areajugones Nous serons très attentifs aux prochaines étapes que prendra la bataille royale dans le but de vous apporter toute nouvelle qui survient à travers les réseaux et qui nous permet d’éclairer un peu plus cette situation.

