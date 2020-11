Fortnite Battle Royale et Save the World fusionnés; c’est la théorie de l’événement final de la saison 4

On pourrait dire, sans trop y réfléchir, que les attentes qui existent actuellement autour de ce qui se passera lors de l’événement final de la saison 4 de Fortnite ils sont plus lacés que jamais. Et, si nous commentons cela, c’est à cause de l’idée que il y a eu plusieurs fuites ce point à quoi de tels événements changeraient l’avenir de la bataille royale.

À tel point qu’une série de théories et de spéculations qui pointent vers quelque chose de particulièrement frappant n’ont cessé d’émerger: une union supposée entre la bataille royale et les modes Save the World de Fortnite; quelque chose qui aurait été renforcé par une série de lignes de dialogue que le leaker ShiinaBR a découvert dans le nouveau patch du jeu et dans lequel on observe comment les personnages de la deuxième pente seront conscients de ce qui va se passer sur l’île de la bataille royale lors de l’événement final de la saison 4:

Sans vouloir faire allusion à quoi que ce soit, cette chaîne a été rajoutée aux fichiers aujourd’hui. Il a été utilisé pour STW alors que le Black Hole existait en BR. « Toutes les mains! Toutes les mains! Nous décelons d’étranges anomalies sur l’île de Battle Royale. Accroupissons-nous jusqu’à ce que ça passe. – ShiinaBR – Fuites Fortnite (@ShiinaBR) 18 novembre 2020

» À toutes les unités! À toutes les unités! Nous capturons une série d’anomalies étranges sur l’île de la bataille royale. Mettez-vous à couvert pendant que la tempête passe », sont les mots qui ont été divulgués dans le mise à jour 14.60; des mots qui pourraient avoir de grandes implications pour l’avenir de Fortnite.

A partir de là, les spéculations qui existent autour de ce dernier sont nombreuses: puisque les deux modes sont fusionnés dans le même jeu jusqu’à l’intrigue cachée du chapitre 2 de la bataille royale est fortement influencé par les personnages de Save the World.

Quoi qu’il en soit, la seule chose qu’il reste à retenir à la lumière de cette information est qu’en Areajugones Nous serons extrêmement attentifs aux prochaines étapes que vous franchirez Fortnite dans le but de vous apporter des nouvelles qui se pose autour de l’événement final de plus en plus imminent de sa saison 4.

