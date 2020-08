Fortnite avec le traçage de rayons? NVIDIA et Epic Games pourraient le présenter très prochainement

Il reste de moins en moins de mois pour que la nouvelle génération de consoles arrive sur le marché grâce au lancement de la PS5 et de la Xbox Series X et, précisément, Jeux épiques a annoncé il y a quelques semaines que Fortnite serait adapté à l’Unreal Engine 5 (votre nouveau moteur graphique) pour tirer pleinement parti des nouvelles capacités de ces appareilsLe lancer de rayons étant la technologie qui occupera notre attention dans ces mêmes lignes.

Pour ceux qui ne savent pas ce que signifie pour un jeu d’utiliser le lancer de rayons susmentionné, il faut dire que c’est une technologie qui améliore considérablement les systèmes d’éclairage d’un jeu vidéo, ce qui fait que sa qualité technique et graphique atteint de nouveaux sommets. et, selon de nouveaux indices qui ont émergé et qui ont été recueillis par le youtuber connu sous le nom de Happypower, Fortnite pourrait montrer son potentiel en l’utilisant très bientôt, car une mention d’une fonctionnalité liée à cela a été divulguée dans le dernier patch 14.00.

La chose est le compte officiel du jeu a retweeté un message qui a lancé NVIDIA dans lequel il anticipait une grosse annonce liée à tout cela pour demain, le 1er septembre, ce qui fait penser que ladite présentation est liée à la bataille royale de Jeux épiques ne semble pas exagéré.

Quoi qu’il en soit et en gardant à l’esprit que cette annonce peut représenter un saut dans le futur en Fortnite, nous ne pouvons que terminer les informations que nous avons voulu partager dans ces mêmes lignes en nous rappelant que dans Areajugones nous serons très attentifs aux prochains mouvements de NVIDIA et Jeux épiques pour vous apporter toutes les nouvelles qui se présentent à propos de cette situation.

