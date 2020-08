Fortnite: Atlantis apparaît sur la carte après la baisse du niveau de l’eau le 1er août

Pas même trois jours se sont écoulés depuis le dernier changement dans la carte Fortnite Pour la même raison, la baisse du niveau d’eau. De cette manière, à mesure que l’eau disparaît, de nouvelles zones réapparaissent, qui, bien que certaines fuyaient, étaient totalement inaccessibles. Aujourd’hui, 1er aout, Le succès Bataille royale a subi de nouveaux changements et après avoir vu il pépin qui a révélé l’existence de l’Atlantide. Aujourd’hui, après la nouvelle baisse du niveau d’eau, le château a été exposé, mais avec un autre nom.

Les changements ont eu lieu aujourd’hui à 09h00 du matin, L’heure espagnole, laissant de nouveaux endroits à explorer et loote pour remporter une victoire magistrale. Le plus frappant est ce que l’on croyait être l’Atlantide, mais son nom est Château de corail, et ce n’est pas seulement un château, mais c’est une zone assez grande où en plus du château il y a d’autres bâtiments plus petits. Il est situé au nord de Burning Sands (dans le coin supérieur gauche de la carte).

Il y a bien sûr d’autres changements et nous allons lister tous les nouveaux emplacements et changements sur la carte de Fortnite. Vous pouvez voir la carte avant et après de cette saison 3 dans le tweeter d’en bas partagé par Mikey – Fuites Fortnite:

3 changements à la carte Fortnite à partir de la saison 3 (1er août)

La révélation de Atlantide, dont le nom est en fait Château de corail.

dont le nom est en fait La Fortilla est complètement exposé.

est complètement exposé. Marais collant, Bien qu’il continue d’avoir de l’eau pour des raisons évidentes, il a été complètement découvert.

Bien qu’il continue d’avoir de l’eau pour des raisons évidentes, il a été complètement découvert. Il est important de mentionner que l’eau est déjà au niveau d’origine, et la carte est restée la même qu’avant la saison 3 sans mentionner les nouveaux emplacements.

Château de corail

Bien que beaucoup continuent de profiter de la saison 3 de Fortnite et ils attendent avec désir l’arrivée des voitures, d’autres se tournent vers la saison 4 et s’il sera retardé comme cela s’est produit avec le reste des saisons de Fortnite: Chapitre 2.

