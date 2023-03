Fortnite annonce Unreal Editor : un nouvel éditeur de jeu similaire à Roblox

Malgré le fait que le genre de jeu vidéo Battle Royale ait perdu de sa popularité ces dernières années, le titre créé par Jeux épiques »Fortnite », est resté l’un des plus joués de tous les temps, offrant de nouvelles mises à jour qui modifient les mécanismes de jeu, ajoutent de nouveaux skins et modifient l’environnement de la carte.

Désormais, »Fortnite » offrira un moteur pour créer vos propres jeux au sein de sa plateforme similaire à »Roblox », un client qui permet aux joueurs et aux développeurs de créer leurs propres titres, Epic Games révélant qu’il s’appellera »Éditeur irréel pour Fortnite ».

Ce nouvel outil PC permettra aux joueurs de concevoir, créer et publier leurs jeux et expériences directement dans le titre Battle Royale. Le nouvel ajout disposera de différents outils compatibles avec le moteur Moteur irréel 5ayant la possibilité de créer un grand nombre de mécaniques et de types de jeux.

Il a été rapporté que » Unreal Editor for Fortnite » lancera sa version bêta le 22 mars, pouvant créer une série d’actions telles que : créer des outils de modélisation et de contenu matériel personnalisés ; importer des maillages, des textures, des animations et de l’audio ; utiliser le niagara pour créer des effets visuels ; construire des paysages pour différents environnements ; utilisez l’édition en temps réel pour collaborer avec d’autres, entre autres choses.

Bien sûr, cette nouvelle implémentation permettra aux utilisateurs d’utiliser un système similaire à la programmation d’Unreal Engine, mais avec un langage de programmation beaucoup plus simple. Pour le moment, on sait que certaines des options sont liées au mode créatif que » Fornite » a déjà, bien que d’autres aspects du programme puissent être modifiés.

Epic Games a révélé qu’il donnerait plus de détails sur cette nouvelle section lors de la conférence Game Developers, qui se tiendra le 22 mars, le jour même où « Unreal Editor for Fortnite » sera disponible.