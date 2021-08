Fortnite ajoute officiellement un skin inspiré de « Will Smith »

BATTLE HOUND / FORTNITE / FIGURINE FUNKO POP / EXCLUSIVE E3

Le Battle Hound est un skin disponible dans le jeu vidéo en ligne Fortnite Battle Royale. Avec le skin Highland Warrior, ils forment un set inspiré de l'Ecosse médiévale et de ses guerriers féroces. Pour cette figurine exclusive, Funko l'a représenté en version glows in the dark pour un look encore plus féroce. On retrouve bien cet impressionnant masque de chien doré et sa hache. Les détails de son armure et de son arme en font une figurine particulièrement belle et réussie.