Fortnite ajoute les meilleures équipes de football comme Man City et la Juventus dans le dernier crossover

Eh bien, voici un crossover auquel vous ne vous attendiez peut-être pas. Epic Games a annoncé que Fortnite fera bientôt équipe avec le beau jeu, car un certain nombre d’équipes de football (ou de football, pour nos copains américains) apparaîtront comme des tenues de jeu.

À partir du 23 janvier, les joueurs pourront choisir parmi dix variantes différentes de tenues masculines et féminines «Kick Off set» qui représentent les clubs listés ci-dessous. Avec une bonne partie de l’équipe Nintendo Life soutenant les renards intrépides à Leicester City, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous sentir un peu laissés pour compte – mais bon, tu ne peux pas tout avoir, non?

Manchester City FC

Juventus

AC Milan

Inter Milan

AS Roma

Seattle Sounders FC

Atlanta United

Los Angeles FC

Santos FC

loups

West Ham United FC

FC Séville

Sporting CP

Borussia Mönchengladbach

FC Schalke 04

VFL Wolfsburg

Rangers FC

Celtic FC

Cerezo Osaka

Melbourne City FC

Sydney FC

Wanderers de l’ouest de Sydney

CE Bahia

Un événement spécial est également organisé pour célébrer la légendaire star du football brésilien, Pelé. Sa célébration emblématique « Air Punch » fera partie du jeu en tant qu’émote le 23 janvier, aux côtés d’une Coupe Pelé qui débutera un peu plus tôt le 20. Les joueurs participant à cette coupe auront la chance de gagner gratuitement l’émote Air Punch et l’ensemble de lancement.

Allez-vous entrer dans un nouveau jeu avec le kit de votre équipe préférée plus tard cette semaine? N’hésitez pas à Air Punch vos pensées dans la zone de commentaire ci-dessous.