Fortnite ajoute de nouveaux skins sur le thème « Resident Evil »

Depuis quelques années maintenant, surtout après son boom de popularité, « Fortnite » est chargé de présenter à ses joueurs diverses collaborations avec toutes sortes de franchises de l’industrie du divertissement, en ajoutant des skins thématiques de certains des personnages les plus populaires du cinéma, de la télévision. et le monde des jeux vidéo lui-même.

L’équipe d’Epic Games, après avoir lancé cette année quelques collaborations intéressantes avec DC Comics, « Horizon Zero Dawn » ou encore la chanteuse pop Ariana Grande, a préparé une surprise pour les fans de la saga « Resident Evil » avec deux nouveaux skins de son. personnages les plus emblématiques.

« Fortnite » accueillera sur l’île bataille royale nul autre que Jill Valentine et Chris Redfield, les deux agents STARS (qui rejoindront plus tard les rangs du BSAA), tous deux étant les principaux protagonistes de la franchise tentaculaire et emblématique de Capcom depuis un peu plus de 20 ans. années d’existence.

L’équipe d’Epic Games a dévoilé le lancement de « STARS Team Set », qui comprend les skins de Chris, Jill et d’autres accessoires liés à la saga « Resident Evil », qui sont disponibles via la boutique virtuelle de » Fortnite « . Les deux personnages présentent leurs apparitions dans le groupe STARS, ainsi que les tenues utilisées dans Resident Evil 3 pour Jill ou la tenue portée par Chris dans « Resident Evil Village ».

Dans le cadre du 25e anniversaire de la saga « Resident Evil », il s’agit du troisième crossover entre franchises dans lequel la saga est liée après l’arrivée de Jill Valentine à « Dead By Daylight » en mai dernier avec Leon S. Kennedy et Nemesis. Dans un mouvement similaire, Leon S. Kennedy a été ajouté en tant que personnage jouable dans le jeu tactique « Rainbow Six Siege ».

« Fortnite » continue de renforcer la grande variété de collaborations et de croisements avec diverses franchises dans le monde du divertissement. Ces derniers mois, des rapports ont commencé à émerger indiquant la possibilité de faire un film inspiré du jeu après qu’Epic Games ait commencé à apporter des changements majeurs à ses rangs administratifs, bien que cette nouvelle n’ait pas encore été confirmée par la société.