Fortnite a un nouveau mode totalement sans construction

Pour le début de votre saison 2 du chapitre 3, »fortnite » a décidé d’éliminer son mode construction, une mécanique qui caractérisait le gameplay du titre des autres jeux du genre bataille royale. Cependant, alors que beaucoup pensaient que ce serait une mauvaise idée, supprimer le mode de construction du jeu pendant une semaine a été l’une des décisions les plus célèbres de « Fortnite » ces derniers temps, attirant de nombreux joueurs qui n’ont pas joué depuis un certain temps. le titre, en raison de la difficulté de s’habituer au mode de construction pour certains. Car bien que la capacité de construire ait permis d’excellentes parties, avec des pros du jeu réalisant des constructions massives en quelques secondes, cela a éloigné de nombreux joueurs du titre, qui se sentaient souvent éclipsés par ceux qui maîtrisaient parfaitement la construction.

Bien que la question soit toujours en suspens si le jeu implémenterait pour toujours le gameplay sans construction dans « Fortnite » ou reviendrait au mode de construction classique, apparemment, Jeux épiques a reçu une excellente réponse du public applaudissant qu’ils supprimeront la construction du jeu, car aujourd’hui, il a été annoncé que Fortnite peut continuer à être joué sans constructions.

Le jeu aura désormais un mode appelé Construction Zéro Fortniteun nouveau mode qui mettra l’accent sur le combat en laissant de côté la construction, compensant par une série de fonctionnalités qui résolvent le manque de structures et permettent aux joueurs de survivre.

Certains des outils uniques du mode sans construction ont été testés par les joueurs ces jours-ci. Le plus important d’entre eux est le » Total Shield », un outil rechargeable qui est utilisé avant le bouclier et la vie habituels, ce qui vous donne une marge pour vous cacher lorsque vous êtes abattu par un autre joueur.

Zero Construction apparaîtra dans la section Découvrir du jeu et proposera des files d’attente en solo, en duo, en trio et en équipe. Fortnite permettra donc aux joueurs de jouer avec n’importe quel nombre d’amis. Il suit également toujours le mode Fornite normal, avec des versions auxquelles les joueurs sont habitués, afin que vous puissiez profiter de la bataille royale comme vous le souhaitez.