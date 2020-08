Fortnite a organisé un tournoi d’adieu sur l’App Store: seuls les produits non Apple sont à gagner

Les cartouches ne sont pas encore épuisées Jeux épiques l’intention d’utiliser contre Pomme pour garder les projecteurs sur l’affrontement entre les deux multinationales. Récemment, la maison de Cupertino a été poursuivie par le développeur Fortnite pour avoir supprimé le populaire jeu de tir en ligne de l’App Store; les deux sociétés plaident leurs raisons devant les tribunaux, mais en dehors de la classe c’est certainement Epic Games qui fait le plus entendre sa voix. La dernière initiative mise au point par l’entreprise à cet égard est la Coupe #FreeFortnite, un tournoi organisé à l’occasion des adieux de Fortnite sur l’App Store au cours duquel les joueurs peuvent gagner des centaines de produits strictement non-Apple.

Le rendez-vous

La date prévue pour le tournoi – que nous lisons sur le blog du jeu – est Dimanche 23 août. La raison est très simple: c’est l’une des dernières dates pour s’assurer que les utilisateurs d’iPhone peuvent également participer à l’événement. À partir du 27 août, en effet, Epic Games distribuera le nouvelle mise à jour Fortnite ce qui amènera le jeu à la quatrième saison du deuxième chapitre. Cependant, depuis que Fortnite a été banni de l’App Store, les utilisateurs d’iPhone ne pourront pas recevoir le nouveau progiciel, ils resteront verrouillés sur la saison en cours et ils n’auront plus accès au titre.

Les règles du tournoi

L’initiative Epic Games est donc à mi-chemin entre un coup de pub, une opportunité de saluer (espérons-le temporairement) des utilisateurs iOS qui ne pourront plus jouer depuis l’iPhone, et un vrai tournoi. Pendant l’événement, vous pouvez participer à un maximum de 12 jeux, en essayant d’accumuler le plus grand nombre de points qui seront attribués selon trois critères: le temps de survie total sur l’île pendant les parties jouées, le nombre d’éliminations et le nombre de victoires. Les gagnants seront sélectionnés parmi ceux qui, dans leurs régions respectives, auront totalisé les scores les plus élevés.

Les prix à gagner

Les prix choisis par Epic Games comme récompenses pour les participants font partie intégrante de l’opération, car ils représentent leencore une autre fouille chez Apple. Parmi ceux-ci se trouvent en fait Don Torsolone – le personnage à la tête en forme de pomme qu’Epic Games a déjà fait le protagoniste de son clip parodique de la publicité de 1984 – mais aussi des consoles, tablettes, smartphones et ordinateurs portables de nombreuses marques célèbres à l’exception d’Apple. Les gadgets iront aux 1 200 les mieux placés.