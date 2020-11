Fortnite: 5 franchises avec lesquelles nous aimerions voir une nouvelle collaboration

S’il y a une chose dont nous sommes parfaitement conscients, c’est qu’une collaboration qui dure trop longtemps la saison 4 actuelle de merveille dans Fortnite Ce n’est peut-être pas un plat de bon goût pour tout le monde. Surtout, car à organiser un événement lié à une franchise spécifique laisser de côté inévitablement ceux qui ne s’y sentent pas émotionnellement attachés (bien que ces derniers aient de la chance tant qu’ils restent très peu de jours pour que votre événement final arrive).

Cependant, il convient également de souligner qu’il n’y a pas de meilleur terrain pour tenter ce type d’expérience que celui offert par Battle Royale: Fortnite s’est avéré capable de devenir un conteneur plus qu’accueillant pour tout ce que ses créateurs veulent y déverser. C’est pour cette raison et surtout compte tenu de la bonne gestion que Jeux épiques a réalisé la saison en cours du jeu qu’une question clé s’est posée dans nos têtes: Avec quelles autres marques souhaiterions-nous que la bataille royale collabore?

C’est pourquoi dans ce même article nous avons décidé de faire un pas en avant vers jeter 5 de nos vœux par rapport à cette question. Mais surtout pour écouter la vôtre aussi. Le dicton dit déjà: » Partager c’est vivre » et plus encore dans une communauté qui a montré que l’important de sauter sur l’île de Fortnite passe un bon moment; soit en échangeant des coups avec d’autres joueurs, soit en échangeant des idées avec ces derniers à travers les réseaux.

5 franchises avec lesquelles nous aimerions que Fortnite collabore

L’univers lumineux de Dragon Ball

Imaginez un instant que vous allumez votre système pour passer du temps libre à jouer Fortnite et vous voyez que les capacités mythiques de merveille de la saison 4 actuelle ont été remplacés par Kamehameas, Masenkos et d’autres types de rayons avec des spectres presque épileptiques. S’il y avait quelque chose de plus accrocheur qu’un Battle Pass axé sur le monde des super-héros, ce serait un dédié exclusivement à l’univers de Dragon Ball.

Les possibilités qui nous seraient offertes sont même choquantes: puisque notre personnage peut porter le mythique kimono d’entraînement Son Goku à l’apparence anthropomorphique de certains des plus grands méchants mangas. Tant et si bien qu’amener le professeur Mutenroshi mitraillette là-bas est devenu mon nouveau fantasme préféré.

Les grands visages de Nintendo

On pourrait dire sans trop craindre de se tromper que Nintendo s’est toujours imposée comme une entreprise qui a protégé l’image transmise par ses marques les plus acclamées avec une suspicion particulière. Cependant, il semble que les vents que la Nintendo Switch a amenés avec elle ont servi au grand N pour changer le cours de ces stratégies afin que ses franchises aient des limites plus perméables ou, en d’autres termes, afin que l’entreprise soit plus disposée à prêter ses personnages à d’autres entreprises.

De plus, si l’on tient compte du fait que la console hybride du grand N s’est déjà imposée comme un lieu idéal pour profiter Fortnite et, surtout, qu’il a déjà assez de réputation pour héberger les visages les plus connus de Nintendo. Qui ne voudrait pas sauter sur l’île de la bataille royale vêtu du costume de Super Mario?

L’autre grand hémisphère du monde des super-héros: DC Comics

Malgré que Fortnite a collaboré à plus d’une occasion avec DC en recevant certains des personnages les plus en vue de leurs bandes dessinées sous forme de skins, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à l’attraction qui devrait Jeux épiques organiser un conflit de saison complet comme celui que vous planifiez pour la saison en cours de merveille; y compris, de cette manière, une menace mondiale à laquelle les joueurs devraient faire face lors de leur événement final.

Lovecraft et l’autre côté de la terreur

Il y a eu plusieurs occasions où le propre Jeux épiques a décidé de donner Fortnite un décor halloween; autant de festivités des morts ont eu pour célébrer la bataille royale. Cependant, nous serions fascinés s’il y avait une saison entièrement consacrée à l’un des maîtres du genre horreur: Lovecraft.

Connaissez-vous la mythologie Cthulhu et d’autres entités cosmiques comme si non, la vérité est que l’œuvre littéraire de l’auteur serait un vaste champ à explorer où, pour la première fois, Fortnite ne cherche pas seulement à regarder le genre de manière amicale, mais d’un point de vue légèrement dérangeant et dérangeant.

L’hiver arrive: Game of Thrones

Bien qu’il soit vrai que Fortntie dédier un clin d’œil étrange au travail de George RR Martin dans le chapitre 1 de la bataille royale comme, par exemple, l’apparition du roi des glaces, la vérité est que le jeu de Jeux épiques a déjà une réputation suffisante pour recréer l’image de personnages d’autres franchises dans le jeu plutôt que de les emprunter officieusement.

Et c’est en tenant compte du fait que les plans des responsables de Game of Thrones tenteront de tirer parti de l’attraction de la série finalisée HBO avec différents prequels et spin-offs, ce qui est certain, c’est que Fortnite pourrait rejoindre la résurrection de la saga avec une collaboration qui, cette fois, nous permettrait de nous lancer sur l’île du jeu déguisés en plus grands héros et héroïnes de Ouest.

