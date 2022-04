Forties, Jackass 4.5 et les films qui arrivent sur Netflix en mai 2022

in

Netflix est l’une des plateformes les plus rassembleuses et les mieux préparées pour ce que l’on appelle le « La guerre des flux ». Chaque mois, les abonnés au service peuvent voir son catalogue renouvelé avec ses propres productions et films qui ont marqué une époque dans l’industrie cinématographique. Mai n’échappe pas à la géant du streaming c’est bien préparé.

Ce qui est certain, c’est que Netflix Il conserve de nombreuses options lorsqu’il s’agit de profiter de films dans le confort de n’importe quel appareil qui a la possibilité de transmettre les contenus de la plateforme qui sont hétérogènes et ne laissent aucun membre de la famille de côté. Tout le monde peut être sûr que le service représente tout le monde à partir de leurs titres. Aujourd’hui, nous allons connaître les bandes qui arrivent en mai 2022 à Netflix.

+Films

-21 : Blackjack (01/05/2022)

Un groupe d’étudiants brillants formés pour compter les cartes arrivent à Las Vegas avec une mission : prendre d’assaut les casinos et gagner des millions.

-Je jure que ce n’était pas moi (01/05/2022)

À Cancun, un musicien marié s’engage avec une belle Espagnole, qui est poursuivie par un couple de voleurs qui veulent son précieux diamant.

– Franchir la ligne (05/02/2022)

Une assistante sociale dévouée tente d’aider une mère dans le besoin lorsque son mari violent implique toute la famille dans un dangereux stratagème criminel.

-Marmaduke (05/06/2022)

L’espiègle Marmaduke a un grand cœur, mais il a toujours des ennuis. Saura-t-il briller dans le monde fastueux des expositions canines ?

-Incompatible 2 (05/06/2022)

Dix ans plus tard, deux policiers incompatibles se retrouvent pour enquêter sur un meurtre dans une ville française qui cache un grand complot.

-Jackass 4.5 (20/05/2022)

Ces images audacieuses et inédites révèlent comment les exploits insensés d’un épisode de la franchise « Jackass » ont été filmés.

-40s (05/04/2022)

Après avoir appris une vérité amère, un chef rejoint son meilleur ami dans un concours culinaire à Cancún pour redonner du piquant à sa vie.

-L’arme de la tromperie (05/11/2022)

Deux officiers du renseignement britannique élaborent un plan pour tromper les nazis et changer le cours de la Seconde Guerre mondiale. Basé sur une histoire vraie.

-L’année de mon diplôme (13/05/2022)

Une cascade ratée l’a plongé dans le coma pendant 20 ans. A 37 ans, elle vient de se réveiller et est prête à réaliser son rêve : être la reine du bal.

-Serviteur du village 2 (16/05/2022)

Le président et l’ancien premier ministre tentent de stabiliser l’économie et de mettre un terme aux oligarques qui veulent tirer les ficelles par derrière.

-La famille parfaite (18/05/2022)

Au début, Lucía est surprise par la famille éclectique de la petite amie de son fils. Il ignore l’impact que cela aura sur sa vie formelle.

– Instinct dangereux (18/05/2022)

Pour enquêter sur le mystère derrière la mort de son frère, un homme en liberté conditionnelle se rend sur une île où il doit affronter son sombre passé.

-Un accord parfait (19/05/2022)

Pour séduire un client important, une cadre viticole travaille dans une ferme ovine, où elle croise la route d’un rude local.

-Putain d’amour… encore (20/05/2022)

Les triangles amoureux et les doutes testent les relations : Lisa fait face à une décision difficile, Jack traverse une crise et Bo remet en question son mariage.

-Bon voyage (23/05/2022)

Un ancien capitaine de l’armée se rend à Dalyan pour empêcher la femme que son ami aime d’épouser quelqu’un d’autre, mais le traumatisme de la guerre gâche son voyage.

-Une voix contre le pouvoir (24/05/2022)

Un petit agriculteur affronte une énorme entreprise agroalimentaire qui l’accuse d’utiliser leurs semences brevetées.

-Pendentif de l’île des larves (25/05/2022)

Un chat maléfique et espiègle attrape Jaune, et Rouge se précipite (et explose) pour le sauver.

-La bataille de Kamdesh (29/05/2022)

Un petit groupe de soldats américains sur une base éloignée en Afghanistan doit se défendre contre une attaque brutale des talibans.

+ Documentaires et Spéciaux

-Accident nucléaire (4/5/2022)

Des personnes informées racontent les événements, les controverses et l’impact de l’accident de la centrale nucléaire de Three Mile Island en Pennsylvanie.

-Bébés animaux (05/05/2022)

Suivez les aventures des lions, des éléphants, des pingouins, des bébés pangolins et d’autres créatures alors qu’ils explorent les hauts et les bas de la faune.

-Notre père (5/11/2022)

Après avoir passé un test ADN, une femme découvre une ruse choquante impliquant un médecin de la fertilité populaire.

-Cyberhell : L’enquête qui a révélé l’horreur (18/05/2022)

Dans un réseau de forums de discussion anonymes, les crimes sexuels étaient fréquents. La chasse pour attraper leurs opérateurs nécessitait du courage et de la ténacité.

-Le mot G selon Adam Conover (19/05/2022)

Que cela nous plaise ou non, le gouvernement joue un rôle énorme dans nos vies. Adam Conover explore ses triomphes, ses échecs et comment nous pourrions le changer.

+Enfants

-Barbie dans Rock ‘N Royals (01/05/2022)

Lorsque la princesse Courtney change de rôle avec la célèbre rockeuse Erika, elles découvrent bientôt un monde différent… et la magie de l’amitié !

-Monster High : Monster York (05/01/2022)

Cleo et ses meilleurs amis viennent en ville pour assister à un gala magique de célébration de comètes. Mais la méchante Nefera a d’autres plans.

-Barbie dans une aventure de sirène 2 (05/01/2022)

Avec l’aide de ses amis sous-marins, la sirène surfeuse Merliah doit arrêter la méchante sirène Eris, qui est déterminée à diriger Oceana.

-Barbie et les chaussons magiques (05/01/2022)

Dans cette aventure, Barbie est Kristyn, une ballerine qui trouve une paire de chaussures magiques qui la mène dans un monde où les rêves deviennent réalité.

-Barbie – Le Secret des Fées (05/01/2022)

Des fées démoniaques capturent Ken et l’emmènent, et Barbie et Raquelle se rendent dans le monde somptueux des fées pour le sauver.

-Sailor Moon S (18/05/2022)

Les Sailor Moon Guardians reprennent leur vie normale d’étudiants. Cependant, Rei a bientôt un rêve qui annonce une nouvelle menace.

-Un boss en couches : Retour au berceau (19/05/2022)

L’adulte Ted Templeton Jr. utilise la formule magique de Tina pour redevenir un bébé. Mais le retour à Baby-Corp n’est pas un jeu d’enfant.

-Mon petit poney : faites votre marque (26/05/2022)

Lorsque Zipp se rend compte que le pouvoir des cristaux s’épuise, il se lance dans une quête pour découvrir ce qui ne va pas.

-Une mer d’amour (30/05/2022)

Bruda et ses amis les animaux profitent de mini-aventures dans l’océan et découvrent que chaque jour a des moments pleins de magie.

+Anime

-Vampire dans le jardin (16/05/2022)

En dépit d’être des ennemis, une fille humaine et une reine vampire cherchent le paradis où les humains et les vampires coexistaient autrefois en paix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂