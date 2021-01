Forteresses de Maunsell: structures militaires de la Seconde Guerre mondiale avec une seconde vie en tant que radio pirate et micronation

L’une des nombreuses ressources en armes utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale était les mines marines, à tel point qu’en fait, elles continuent d’être trouvées et désactivées. Face à cette menace, ils ont construit au Royaume-Uni des structures destinées à détecter toute tentative de pose de ces mines par le rival: le Forts maritimes de Maunsell.

Construit 11 kilomètres de la côte du Kent, près de Whistable (Royaume-Uni), les forteresses ont été érigées sur la côte sud-est de l’île de Grande-Bretagne pour arrêter l’offensive allemande, en particulier celle basée sur l’attaque menée par l’armée de l’air nazie (la Luftwaffe). L’une de leurs stratégies consistait à poser ces types de mines, de sorte que les Britanniques ont choisi de porter leurs défenses au-delà du continent.

Contrôlez le ciel depuis la mer

L’une des principales luttes de la Seconde Guerre mondiale (Seconde Guerre mondiale) opposait l’Allemagne au Royaume-Uni (ou plutôt à l’Empire britannique de l’époque), et dans son effort d’envahir cette région séparait de la masse continentale une partie considérable de son offensive. c’était par la mer. Dans cette guerre navale, il était la clé l’utilisation des mines marines, cherchant à couper le trafic déjà important et l’arrivée de marchandises que supposaient les estuaires de la Tamise et de la Mersey.

Pour un changement, l’industrie de l’armement était un bras de fer pour le progrès scientifique et technologique, tout comme dans ce cas-ci, c’était pour l’architecture et l’ingénierie du bâtiment ambitieuse. Et, afin de faire face aux avions allemands et à leur invasion d’explosifs marins, l’Amirauté britannique a demandé à l’ingénieur Guy Maunsell (qui avait déjà travaillé avec l’armée pendant la Première Guerre mondiale) de concevoir une structure qui servirait de défense.

Maunsell se met au travail et conçoit (en un temps record) des plates-formes marines entièrement armées qui, placées à des points stratégiques, serviront de première barrière contre l’avion de la Luftwaffe allemande. D’autre part, quatre forts ont été construits pour que la Marine opère et d’autre part, des groupes de forts antiaériens exploités par l’armée de l’air britannique.

Les atouts de la marine

Les forts de la Royal Navy ont agi comme des avertissements avant l’approche des avions allemands, à savoir ceux de Rough Sands, Sunk Head, Tongue Sands et Knock John, tous établis en 1942. Ils avaient une couverture pour jusqu’à 100 personnes et des plates-formes en acier pour les canons, comptant avec quatre, deux de 3,75 pouces et deux Bofors anti-aériens de 40 millimètres.

Frappez John Sea Fortress. (image Flaxton)

Il ne s’agissait pas de bâtiments en tant que tels installés dans la mer, mais constitués de plates-formes sur des pieds creux en ciment (plus de 8 mètres de diamètre) avec une base de pontons. Ils étaient ancrés (déjà avec l’équipage installé presque depuis sa construction) et en environ 30 minutes, ils étaient actifs.

Ancré à Fort Togue Sands. (image Histarmar)

La hauteur approximative de chaque tour était de 19 mètres, divisée en cinq étages, et au total chacun des forts pesait 4 500 tonnes. Avec eux, la zone couverte par le radar dans l’estuaire s’est agrandie et la Marine a pu en apprendre plus précisément sur les approches ennemies. Bien sûr, vers les années 60, ils ont cessé d’être opérationnels (du moins à cette fin) et l’un d’entre eux (Tongue Sands) a cédé à la mer en 1966 après une forte tempête, tandis que Sunk Sands Fort a été détruit par l’armée en 1967.

Forces de l’armée

Peut-être plus frappantes (ou plus typiques de certaines des planètes qui apparaissent dans The Mandalorian sont les forteresses gérées par l’armée. C’étaient des constructions (tout à fait) plus grandes que celles que nous avons décrites auparavant, car elles comprenaient jusqu’à sept plates-formes reliées entre elles. par des podiums.

La structure de chacune des plates-formes se composait d’une base en béton armé, de pieds cylindriques (5 tonnes chacun) et d’une superstructure qui contenait la cabane hexagonale de trois étages, avec un sol en asphalte et un toit blindé, avec des installations pour le soldats.

L’une des tours d’un fort de l’armée. (image Flaxton)

Cinq des plates-formes avaient également des Bofors et des canons anti-aériens de 3,75 pouces. Celles-ci étaient placées dans l’arche d’une tour de contrôle centrale, la septième (la plus éloignée) étant celle dotée de puissants projecteurs pour localiser l’avion. Trois forteresses de ce type ont été construites dans chaque estuaire.

Ce plan de l’une des tours montre également les lignes de marée basse et haute. (Histarmar)

Si vous prévoyez de les visiter, apportez votre passeport à jour

Les forts Maunsell sont crédités d’avoir abattu 22 avions et environ 30 bombes volantes V-1, jusqu’à ce que leur fonction d’armement des photographes soit terminée. vers la fin des années 50, lorsque les conflits armés ont cessé. Certaines des structures sont encore debout, mais d’autres (comme nous l’avons commenté) ont péri avec le temps ou ont été intentionnellement démolies.

Vestiges actuels de Fort Nore Sands (image: Histarmar)

Bien sûr, les structures n’ont pas été oubliées loin de là. En fait, il a même été envisagé de les transformer en un hôtel de luxe.

L’idée qui a eu lieu, et de quelle manière, était de les utiliser comme stations de radio pour des stations pirates. Il y avait plusieurs stations, dont même les antennes sont encore préservées, jusqu’à l’arrivée de Radio Essex, de Paddy Roy Bates, ce qui a un peu changé.

Parce que? Parce que la plate-forme marine Roughs Tower, eh bien, est une principauté de micronation et autoproclamée, avec son drapeau, sa pièce de monnaie, son équipe de football et son prince, Michael I. L’histoire remonte aux années 1970, lorsque le fort était occupé par Bates et, après un incident dont le tribunal d’Essex a déclaré qu’il n’était pas elle avait compétence car elle se produisait en dehors des eaux territoriales britanniques, ce qui a été interprété par la famille Bates comme un acte dans lequel le Royaume-Uni reconnaissait sa souveraineté de facto. Spectaculaire.

Image | Flaxton