Fortenite: Epic Games annonce la boutique et masque covid #FreeFortnite

Il est indéniable qu’Epic Games a fait preuve de créativité en ce qui concerne le procès qui l’oppose à Apple pour le retrait de Fortnite de l’App Store. Alors qu’Apple est resté beaucoup plus discret sur la situation, Epic Games a fait en sorte de faire savoir que Fortnite devait être “libéré”. Ainsi, les fans qui ont pris le parti d’Epic Games peuvent désormais montrer leur soutien par le biais de la marchandise officielle “#FreeFortnite”.

En collaboration avec Neff headwear, les fans peuvent “rejoindre la bataille et s’emparer de l’édition limitée” de la marchandise #FreeFortnite. Les produits en question comprennent un certain nombre de t-shirts à manches courtes et longues ainsi qu’un masque facial – tous ornés du slogan très déterminé “Free Fortnite”, aux côtés du logo du lama Fortnite, stylisé de la même manière que le logo classique d’Apple.

La marchandise est vendue entre 12 et 28 dollars et indique aux acheteurs potentiels de “se joindre à des millions de fans dans la bataille pour #FREEFORTNITE avec cet [article]”.

Comme mentionné, ce n’est pas la première fois que les jeux Epic impliquent les fans dans ce conflit juridique. Lors du retrait initial de Fortnite – suite à la mise en place du système de paiement propre à Epic dans le jeu, rompant les conditions de service de l’App Store – l’éditeur a lancé une vidéo à la fois dans le jeu et en ligne qui se moquait de la publicité iconique d’Apple de 1984.

Si la question d’Apple contre Epic Games est clairement juridique et sera résolue par le système juridique, il est clair que le créateur de Fortnite est en train de transformer cette affaire en quelque chose de totalement différent, bien plus qu’un simple procès.