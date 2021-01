«  Fort et démasqué  »: un représentant démocrate déménage son bureau en invoquant des problèmes de «  sécurité  » après avoir accusé Taylor Greene, parvenu du GOP, de la «  réprimander  »

La représentante démocrate Cori Bush a déclaré qu’elle avait été forcée de déplacer son bureau pour sa propre sécurité après que la républicaine géorgienne Marjorie Taylor Greene l’aurait «réprimandée» sur Capitol Hill, une accusation que le parvenu du GOP a catégoriquement nié.

Bush (Missouri) a déclaré dans un post Twitter vendredi que Taylor Greene et son équipe « Réprimandé » sa « Dans un couloir » dans le Capitole plus tôt ce mois-ci, ajoutant «Je déplace mon bureau loin du sien pour la sécurité de mon équipe.»

Une Marjorie Taylor Greene sans masque et son personnel m’ont réprimandé dans un couloir. Elle m’a ciblé moi et d’autres sur les médias sociaux. Je déménage mon bureau du sien pour la sécurité de mon équipe. J’ai appelé à l’expulsion des membres qui ont incité à l’insurrection dès le premier jour. Apportez S.A. 25 au vote. – Cori Bush (@CoriBush) 29 janvier 2021

Taylor Greene a rapidement riposté, insistant auprès de ses disciples sur le fait que «Bush vous ment» et que le démocrate l’a plutôt approchée en premier, partageant une vidéo qu’elle avait enregistrée au moment de l’échange. « Peut-être que le représentant Bush n’a pas réalisé que j’étais en direct sur vidéo, mais j’ai les reçus, » elle a dit.

représentant @CoriBush est le chef de la foule terroriste de St. Louis Black Lives Matter qui a pénétré dans un quartier fermé pour menacer la vie des McCloskey. Elle vous ment. Elle m’a réprimandé. Peut-être que le représentant Bush n’a pas réalisé que j’étais en direct sur vidéo, mais j’ai les reçus. https://t.co/CJjnI3ZTjCpic.twitter.com/ZMLGOGjxKw – Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) 29 janvier 2021

Le clip commence avec Taylor Greene parlant dans son téléphone de l’émeute du 6 janvier à Capitol Hill, s’adressant apparemment à un livestream, avant que des voix ne soient entendues crier en arrière-plan, appelant Taylor Greene à «Mettez un masque.» La républicaine, qui avait le visage couvert autour de son menton, a obéi, mais a répondu en disant « Ne crie pas après les gens » et «Arrête d’être un hypocrite.»

Environ une heure après avoir été accusée d’avoir menti, Bush s’est adressée à Twitter avec une déclaration plus longue, reconnaissant cette fois que Taylor Greene avait, en fait, « a répondu » à ses appels pour réparer son masque. Elle a néanmoins continué à prétendre qu’elle était « Réprimandé » par un « Fort et démasqué » Taylor Greene, déclarant également que le représentant du GOP avait « fustigé » à elle sur Twitter et lui a fait un « cible » en ligne.

Le 13 janvier – après que des membres aient été testés positifs au COVID-19 après avoir été enfermés avec elle le 6 janvier – Marjorie Taylor Greene est venue de derrière moi, bruyante et démasquée. Je lui ai demandé de mettre le sien. Son personnel m’a crié: « Arrêtez d’inciter à la violence avec Black Lives Matter. » pic.twitter.com/GtN5AmGrkO – Cori Bush (@CoriBush) 29 janvier 2021

Bush a accusé à plusieurs reprises Taylor Greene et d’autres républicains d’avoir incité à l’émeute du Capitole au début du mois, qui a vu une foule de partisans de l’ancien président Donald Trump forcer l’entrée dans le bâtiment. Elle a présenté une résolution appelant le comité d’éthique de la Chambre à sonder si des législateurs « A violé leur serment professionnel » en contestant la victoire de Joe Biden, suggérant que quiconque l’a fait devrait être enlevé du Congrès. Elle a réitéré cette demande vendredi, laissant entendre que Taylor Greene mérite « expulsion » de la maison.

Élue au Congrès en novembre après que son challenger démocrate se soit retiré de la course, Taylor Greene s’est rapidement fait un nom parmi les partisans et les critiques du parti. Alors qu’elle accédait au pouvoir avec le soutien du président de l’époque, Trump, ses détracteurs n’ont pas tardé à la critiquer pour ses commentaires précédents approuvant le mouvement de conspiration QAnon, ainsi que son scepticisme vocal quant à la victoire électorale de Biden. Comme l’un de ses premiers actes majeurs à la Chambre, Taylor Greene a présenté un article de mise en accusation contre le nouveau président quelque 24 heures après le début de son mandat, alléguant qu’il est « inapte » pour servir, un effort de longue haleine qui a néanmoins fait la une des journaux.

