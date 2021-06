Fort Condor : battez le champion – cette astuce fonctionne ! – Guide stratégique

Dans Final Fantasy 7 Remake Intergrade il y a l’épisode supplémentaire avec Yuffie, qui était doté de certaines tâches spéciales. Un objectif qui nous en donne même un brillant Trophée de bronze les promesses c’est que Vaincre le champion de Fort Condor. Donc, si nous pouvons le faire, nous deviendrons le Championne « Fort Condor » nommé et venir le Trophée Platine un pas de plus.

Pour ce faire, il faut d’abord avoir vaincu tous les adversaires de niveau 1, les adversaires de niveau 2 et même l’adversaire de niveau 3 dans les bidonvilles du secteur 7 et cela se fait relativement rapidement. Puis ça passe à la bataille finale.

Mais le combat final n’est pas si facile, malgré le fait que nous nous sommes frayés un chemin à travers les premiers rangs. Sommes-nous confrontés à une situation désespérée ici? Le champion a vraiment ce qu’il faut, on s’en rend compte au bout de quelques minutes, mais il y a une solution. Nous vous expliquons dans notre guide stratégique 45secondes.frcomment vaincre le champion. Ce ne sera pas une victoire facile, tant à l’avance. Mais avec notre stratégie, vous pouvez certainement le faire. Promis!

Victoire sur le champion à Fort Condor

Donc après avoir le Des adversaires de niveau 3 à Fort Condor, vous pouvez enfin affronter le champion. Mais sans le bon plateau et des unités bien pensées sur le terrain, vous ne pourrez pas le battre. Mais pourquoi est-ce Chadley en fait si difficile et qu’est-ce qui le rend si spécial par rapport aux adversaires précédents, dont les matchs ressemblaient à des tours d’échauffement par rapport au champion ?

Chadley et sa planche de champion imbattable

Le problème avec le combat contre Chadley consiste en trois choses particulières qui le rendent presque invincible à première vue. Il faut la bonne stratégie pour le battre. Mais quels sont les problèmes ?

Il a utilisé un Plateau de champion de niveau 4. Cette planche n’a que 5 barres ATB et il est seulement autorisé à 5 unités différentes choisir pour la bataille. Mais la planche des champions en détient une incroyable Vitesse de 3c’est pourquoi il peut invoquer des unités sur le terrain plus rapidement que nous. Nous avons un maximum d’une planche avec deux fois la vitesse. Il place presque exclusivement des unités sur le champ de bataille qui engendrent d’autres troupes. Parler, Casernes ou usines. Grâce à la combinaison avec la vitesse, il peut mettre en place de nouvelles casernes ou usines relativement rapidement et ainsi permettre à un grand nombre d’unités d’apparaître les unes après les autres. De plus, ses unités sont fondamentalement plus fortes en points de vie grâce à la Matériel « TP Boost ».

Le Champion Board a tout pour plaire. Même le tempo board 2 est plus lent. © Square Enix / 45secondes.fr

Le problème est donc relativement simple. La planche de champion de Chadley est solide et le petit coquin est agile comme un chat. Nous ne pouvons pas choisir cette planche nous-mêmes, nous ne pouvons donc pas le battre avec son propre fusil. On ne l’aura qu’après le combat avec Chadley. Alors comment est-on censé le frapper ?

Vaincre le champion, mais par quels moyens ?

Nous avons sélectionné un plateau et une constellation d’unités pour que vous puissiez le battre. Nous expliquons étape par étape à quoi vous devez faire attention quand et comment vous réussirez enfin.

Étape 1 : se préparer au combat

Pour vaincre Chadley, vous devez avoir le bon plateau. Tu as besoin de Ça Planche de troupe 3. Vous pouvez le faire à Vieux vivaneau contre 3 pièces Condor échanger lorsque vous avez déjà remporté des victoires et collecté des pièces.

L’avantage de Troop Board 3 est que vous contrez directement un problème apparent. Le problème avec ça Force des troupes, car il apporte la même materia. Votre troupes sont désormais tout aussi forts en termes de HP que celui du champion. Nous avons déjà résolu un problème à l’avance.

Avec cette configuration, vous pouvez vaincre le champion. © Square Enix / 45secondes.fr

Mais nous arrivons maintenant aux unités que vous devez mettre en place autour du Stratégie 45secondes.fr implémenter:

Garde d’élite (rouge) – activation automatique par Kirie – votre contre-attaque contre l’usine de drones MG (vert) Serra (rouge) – au vieux vivaneau pour 4 pièces – votre contre-attaque contre plusieurs adversaires verts ou rouges (!) Combattant spécial (vert) – au vieux vivaneau pour 2 pièces – votre contre-attaque contre les lance-grenades (bleu) Lance-roquettes (vert) – activation automatique – place derrière vos troupes, cause des dégâts massifs : notamment contre les gardes-tempête (bleu) Lance-grenades (bleu) – activation automatique – votre contre-attaque contre les gardes (caserne, rouge) Garde de réservoir (bleu) – activation automatique par Wedge – contre-attaque offensive contre les gardes (caserne, rouge) Usine de drones MG (vert) – au vieux vivaneau pour 3 pièces – contre-attaque contre lance-grenades + gardes d’assaut (bleu) Caserne des gardes d’assaut (bleu) – à côté de Wedge dans une boîte – votre contre-attaque défensive contre les gardes (caserne, rouge)

Étape 2 : le combat commence !

Lorsque vous avez enfin acquis et sélectionné le plateau et les unités supplémentaires, la bataille peut commencer. Mais une chose à l’avance : dans la description des unités, vous pouvez déjà voir la différence entre Contre-attaque défensive et offensive remarqué ? C’est parce que notre stratégie a une prémisse spéciale.

Notre mise en œuvre tactique sur le champ de bataille comprend la Concentrez-vous sur un (!) flanc dans des contre-attaques continues. Cela signifie que nous nous concentrons sur un côté, éventuellement à gauche ou à droite, tandis que nous ne soutenons que l’autre flanc avec très peu de mesures défensives, voire le laissons derrière. Nous le faisons parce que nous n’en avons qu’un « Les agriculteurs » doit faire tomber le champion pour gagner. Donc ça s’applique battre une tour de condor et manquer de temps être vu. Pendant ce temps, nous prêtons attention à la défensive sur ça pas une seule de nos tours ne tombe !

Une seule tour doit tomber pour que nous gagnions. © Square Enix / 45secondes.fr

Pour y parvenir, nous controns chaque unité. Cela signifie qu’avant de placer une unité, nous attendons toujours et sans exception de voir ce que joue Chadley. Ensuite, la réaction a lieu de notre part.

De quel côté dois-je attaquer ? Vous décidez cela en fonction des premières troupes jouées par Chadley. Si le champion met 2-3 unités sur son côté gauche, vous contrez avec l’unité appropriée Couleur défensive (si possible, toujours avec une caserne ou une usine placée défensivement) et concentrez-vous sur le côté droit avec l’attaque.

Important: Le contre-attaque continue doit être garanti car Chadley peut invoquer des troupes plus rapidement que vous. En clair, cela signifie :

le unité de commande rouge bat le tireurs verts

bat le le Sagittaire vert bat le défenseur bleu

bat le le défenseurs bleus bat le unité de commande rouge

Vous ne devez pas vous permettre d’erreurs majeures à cet égard, sinon la balance peut très rapidement pencher en votre défaveur.

Étape 3 : maintien de l’équilibre, concentration totale

Lorsque vous avez traversé les premières secondes de lutte, il est temps de rester concentré. Concentrez-vous également sur les mesures défensives et assurez-vous que vous pouvez placer suffisamment de renforts sur la ligne de front pour endommager une tour ennemie.

La défense si vous protéger une tour, par exemple qui est actuellement attaqué peut passer à travers votre Support matériel. Cela signifie que si seulement une ou deux unités atteignent votre tour, vous pouvez d’abord la défendre avec de la materia (Regena pour la régénération de la vie et la protection pour moins de dégâts). La tour fera le travail pour vous dans les plus brefs délais. Ainsi vous pouvez non seulement renforcer votre défense, vous vous assurez avec votre materia que vous êtes prêt pour une attaque décisive assez de points ATB pour l’avant avoir.

Le flanc gauche est détruit à temps avant la fin du temps imparti. © Square Enix / 45secondes.fr

Concentrez-vous sur le combat actif: L’avant peut traverser des unités comme ça Lance-roquettes (Sagittaire vert) sont fortement soutenus. Cependant, celui-ci doit être placé assez loin derrière l’avant. Par exemple, au milieu derrière la ferraille. Alors gardez un œil sur l’opportunité parfaite. Si vous en avez un Les gardes d’assaut attaquent ou lance-grenades (les deux défenseurs bleus) voyez, préparez un lanceur de missiles derrière vos lignes de front qui tirera dans la foule. Cela peut vraiment être crucial !

Placer les unités consciemment: Le champ de bataille nécessite l’utilisation correcte des compétences. Le fort Serra avec 750 points de vie nous l’avons inclus dans la force, par exemple, parce qu’il peut attaquer d’un coup plusieurs fusiliers ou commandos. Il sert également de mur adéquat si des gardes vous attaquent depuis une caserne et que vous souhaitez renforcer la défensive. Il en va de même pour le Garde de réservoirqui peut prendre beaucoup de vie avec ses 500 points de vie et peut même engendrer une unité. Cette unité peut facilement arrêter plusieurs drones de mitrailleuses ou détruire les casernes. Attendez donc le bon moment !

Pas de caserne de garde ? Vous avez peut-être remarqué à ce stade que nous pas de caserne de gardes ont inclus dans la troupe. Nous avons pris cette décision sur la base du fait que Chadley était sur unités de commandement les plus courantes envoyé parce qu’il a plus d’unités de commandement que de fusiliers dans l’alignement. C’est pourquoi nous contrecarrons la caserne bleue et les lance-grenades avec nos dépenses supplémentaires en tireurs verts (usine de drones de combat spéciaux et de mitrailleuses ainsi que lance-roquettes) et nous nous concentrons sur ce attaque de flanc paradoxale sur les unités de défenseurs ! Les défenseurs sont promus attaquants sans plus tarder. Tout va bien jusqu’ici ?

Attendez les dernières secondes et la victoire sera à nous ! © Square Enix / 45secondes.fr

Quelques conseils pour le combat – aide

Si vous avez lu attentivement notre guide de stratégie jusqu’à présent, vous pourrez vaincre Chadley. Mais ne vous inquiétez pas si cela ne fonctionne pas du premier coup. Nous avons élaboré nous-mêmes la technologie et avons pu la mettre en œuvre avec succès à plusieurs reprises. A l’inverse, bien sûr, de nombreuses routes mènent à Rome et vous avez une stratégie qui vous convient mieux. Faites le nous savoir dans les commentaires!

Mais enfin, nous aimerions vous donner quelques conseils sur le chemin et pour le combat actif, qui pourraient éventuellement vous aider dans l’action :

Ne mettez jamais sur le champ de bataille une unité qui ne contre-attaque pas – seulement si aucune autre unité n’est disponible et que les choses se compliquent vraiment, vous devriez, par exemple, contrer un tireur avec un tireur afin que le tireur ennemi soit temporairement occupé. S’il a déjà moins de HP que votre tireur, vous pouvez le désactiver de cette façon. L’emploi est important : dites-vous donc clairement que toutes les unités n’ont pas vraiment à vaincre cet ennemi. Par exemple, si vous avez réussi à tuer une tour ennemie et n’attendez que le temps écoulé, vous pouvez mettre fin à toutes les offensives et passer complètement sur la défensive ! Attendez le moment crucial avec l’utilisation de la matéria, car vous ne pouvez l’utiliser (chacune) qu’une seule fois. En d’autres termes, vous ne pouvez utiliser Regena qu’une seule fois, par exemple, puis vous ne pouvez plus soigner d’unités ou de tours.

Enfin, nous aimerions vous recommander une autre chose. Si vous remarquez que vous êtes en retard, vous pouvez terminer le tour et le redémarrer immédiatement. Cela ne fait de mal à personne, y compris Chadley. Le rattrapage est difficilement possible en raison de la vitesse du champion. À un certain moment, il vous écrasera.