Forspoken: Square Enix dévoile une nouvelle bande-annonce cinématographique

Le producteur Square Enix a lancé une nouvelle bande-annonce de film pour »Parlé », le prochain jeu vidéo RPG fantastique en monde ouvert qui sortira le 24 janvier 2023. L’aperçu nous montre le protagoniste Frey Holland, joué par l’actrice Ella Balinska.

Ici, nous voyons Frey courir dans les rues de New York entrecoupées de plans d’elle faisant la même chose dans le monde magique d’Athia alors que des monstres la poursuivent. Une voix se fait alors entendre au-dessus de Frey expliquant ce qu’est le médium, disant qu’en le combattant il révélera »son plein potentiel ».

La bande-annonce montre les incroyables graphismes réalistes et le magnifique décor du monde ouvert de » Forspoken », ainsi que Frey utilisant ses compétences magiques de Parkour, ce qui l’aide à voyager rapidement dans l’environnement.

L’histoire du jeu suit Frey alors qu’elle est transportée dans un mystérieux monde fantastique, transformant New York en terre magique d’Athia, afin que les joueurs entrent dans le rôle du protagoniste pour découvrir les secrets du monde et trouver un moyen de rentrer chez eux.

Au fur et à mesure que nous progressons dans l’histoire, nous débloquerons une foule de capacités et de mouvements, y compris des pouvoirs cracheurs de feu comme on le voit dans la nouvelle bande-annonce cinématique.

»Forspoken » est réalisé par Takeshi Aramaki Oui Takefumi Terada, étant le premier titre de Productions lumineuses, un studio interne au sein de Square Enix. Le développeur a principalement fondé ce nouveau studio pour les aider à produire »Final Fantasy XV » et ses DLC. Square Enix n’avait crédité Luminous sur aucun projet jusqu’à »Forspoken ».

« Forspoken » était initialement prévu pour une sortie en 2022, mais Square Enix a décidé de le repousser au début de 2023 en raison de « diverses discussions avec des partenaires clés ». De nombreux fans ont commencé à critiquer le jeu pour son doublage, qui semblait déplacé et ressemblait souvent à une blague.

»Forspoken » sera présenté le 24 janvier pour le playstation 5.