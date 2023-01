Forspoken, PlayStation 5 : combien de temps faut-il pour terminer le jeu

Après plusieurs trailers et une démo gratuite avant sa sortie, »Parlé » est maintenant disponible pour PlayStation 5. Étant l’un des nouveaux jeux exclusifs PlayStation, beaucoup se demandent si le prix du jeu vaut la peine d’être payé, tout en sachant combien de temps il faut pour le terminer.

Alors que les critiques ont été divisées concernant les opinions sur le jeu, beaucoup ont applaudi sa mécanique et ses graphismes, même si certains ne sont pas satisfaits des dialogues et du personnage principal. Quoi qu’il en soit, en termes de durée, »Forspoken » propose une durée de 20 à 25 heures dans son histoire principale.

Cela pourrait également vous intéresser : Combien de temps faut-il pour terminer Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion

L’histoire principale du jeu est divisée en 12 chapitres, avec un chapitre supplémentaire dans le cadre de l’après-match. Les premiers chapitres sont majoritairement basés sur des tutoriels des mécaniques de jeu, d’une durée moyenne d’une heure. Tout change avec les derniers chapitres, où tout se complique et du nouveau contenu s’ajoute, d’une durée de 2 heures.

Certaines sections de » Forspoken » prendront même un peu plus de temps en fonction de l’habileté de chaque joueur, devant monter de niveau et se préparer à vaincre des ennemis plus difficiles. Bien que l’histoire principale dure environ 20 heures, ceux qui veulent terminer le jeu complètement prolongeront la durée du titre.

Pour terminer » Forspoken » à 100%, les joueurs devront relever des défis spéciaux, certaines options de boss et un grand nombre de quêtes secondaires. Tout ce contenu signifie que la durée du jeu est étendue à 30 ou 35 heures pour terminer complètement le jeu.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Découvrez quels sont les jeux vidéo les plus attendus de 2023







La durée de » Forspoken » est beaucoup plus courte que les autres grandes versions AAA, ayant un prix un peu élevé, ce qui pourrait être un facteur négatif pour tous ceux qui cherchent à l’acheter. Cependant, le jeu se distingue par sa rejouabilité, disposant de quatre types de capacités magiques qui peuvent être mélangées pour fabriquer différents équipements.

Cela signifie que Forspoken peut être joué plusieurs fois et que le gameplay est assez différent à chaque fois. Trouver les meilleures façons de mélanger et d’assortir les différents types de magie peut prolonger le temps de jeu de façon exponentielle.

» Forspoken » est disponible exclusivement pour PlayStation 5.