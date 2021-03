Forspoken: le projet Athia exclusif à PS5 obtient son nom définitif et une nouvelle bande-annonce

Pour la première fois à Événement PS5 à l’été 2020 annoncé, impressionné Projet Athia surtout avec sa splendeur graphique à couper le souffle. Eh bien, il y a de toutes nouvelles informations sur le Exclusivité PS5 et un nom officiel: Forspoken.

Forspoken: Project Athia a son nom final et a fière allure

À gauche à la fin de la vitrine récemment diffusée Square Enix a fait exploser la bombe et a présenté aux fans de nouvelles informations sur Projet Athia. Désormais, l’imposant premier projet du studio se poursuit Productions lumineuses le nom « Forspoken » et montre ce que le développeur sortir de la PS5.

Montre graphiquement Forspoken clairement impressionnant et appartient déjà à l’un des titres à venir les plus techniquement intéressants pour le Console nouvelle génération de Sony. Comme annoncé par Square Enix, « Forspoken » a été créé spécialement pour le PS5 conçu.

De quoi parle Forspoken?

Dans «Forspoken», vous contrôlez la jeune femme Frey Holland et en a exploré un grand Monde ouvert, dans le puissant Chose vivante fantastique sont à la maison. Frey doit avoir le sien capacités magiques utilisez-les pour survivre dans le monde inconnu et dangereux d’Athia. Sur leur voyage surgit adversaires redoutables et doit être nombreux examens survivre.

Le Action RPG semble être dans le montré Gameplay assez vite jouer. Nous voyons Frey sauter vivement sur un terrain caillouteux ou se précipiter dans une forêt. Mais il y a aussi des moments plus calmes, par exemple lorsque Frey est dans un Ruine du temple de la présence d’un Dragon est surpris.

L’actrice Frey fait ses débuts dans le jeu vidéo

Le protagoniste Frey est de Ella Balinska (« Charlie’s Angels ») incarné. Elle fait ses débuts dans le jeu vidéo et est extrêmement satisfaite du projet:

«C’est le premier jeu vidéo sur lequel je travaille. En tant que fan de jeux vidéo, il est remarquable de voir le monde incroyable et l’histoire de Forspoken se rassembler et brouiller la frontière entre réalité et fantaisie. « «Frey en tant que personnage est réelle, elle est rude, elle s’est écartée de son chemin – métaphoriquement et littéralement – et c’est un personnage avec lequel j’ai immédiatement eu un lien. Je pense que beaucoup partageront ce sentiment lorsqu’ils se lanceront dans cette aventure. «

« Forspoken » apparaît 2022 pour PS5 et PC. L’exclusivité de la console PS5 durera au moins 2 ans.