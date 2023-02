Forspoken in the TEST : Le premier gros temps fort de 2023 ?

Un jeu dont je m’étais tant promis et ai été malheureusement déçu : Luminous Productions aurait Parlé un vrai point culminant de la PS5 peut apporter, mais l’aventure du monde ouvert avec le intermèdes de parkour surnaturel gaffes sur des choses de base que le titre PS5 ressemble souvent à un Jeu PS3 passé. Vous pouvez découvrir pourquoi dans le test.

Ne vous faites pas tuer à Athia

Mais commençons par l’histoire : Nous commençons notre aventure dans le rôle de la jeune femme américaine Frey Hollande dans le bon vieux New York. Frey doit composer avec son quotidien pas vraiment prometteur et la justice, alors qu’elle veut fuir la métropole avec son chat Homer. Mais leur voyage prend soudainement des tournures inattendues lorsqu’ils quittent un endroit poussiéreux bracelet qui les transporte dans un tout autre monde : le monde dangereux de athie.

À la recherche d’un moyen de retour, Frey doit faire face à d’innombrables dangers et monstres, tout au long du mystérieux fracture ont été contaminés. De plus, ils jouent les maîtres de ce monde fou et veulent Frey par le col. Le jeune New-Yorkais n’est pas seul. Utile à ses côtés bracelet (« Reif » en abrégé), qui non seulement peut parler, mais aussi compétences magiques possède.

©Square Enix

L’histoire semble encore relativement excitante sur le papier, mais dès que vous serez dans le jeu, vous remarquerez rapidement que non seulement de nombreuses lacunes logiques s’ouvrent, mais aussi tout prévisible est. Malheureusement, « Forspoken » n’obtient aucun crédit pour l’intrigue.

Le système de combat et le parkour sont convaincants

Le gameplay peut-il marquer? La réponse courte : oui. Forspoken a certainement des atouts dans le gameplay, mais aussi de fortes faiblesses.

D’abord les points forts : Ce sont clairement le système de combat et de locomotion utilisant le parkour magique !

Rapide en déplacement avec un parkour magique

Sur simple pression d’un bouton, Frey est très rapide avec ses semelles de parkour et se précipiter à travers le monde du jeu est vraiment amusant. Il surmonte automatiquement les obstacles bas et cela s’intègre parfaitement dans un monde aussi ouvert. En général, la locomotion me rappelle Spiderman de Marvel de Insomniac Games, où j’ai le pilotage s’y retrouve plus précisément et plus précisément.

©Square Enix

Au cours du jeu Les compétences de parkour de Frey se développentpermettant à Frey de se balancer le long de poteaux ou de formations rocheuses, par exemple.

Système de combat divertissant

Dans Bataille fait Frey von den pouvoirs magiques Utilisation qu’il peut utiliser via Ripe. Pendant le jeu, vous pouvez continuellement Apprenez et améliorez de nouvelles attaques magiques.

Ceux-ci peuvent être facilement sélectionnés via une molette de menu, de sorte que vous avez toujours un accès rapide à votre arsenal magique. En plus des pierres explosives que vous pouvez lancer sur vos adversaires, vous pouvez également utiliser une sorte mitraillette magique utilisation, qui crible l’adversaire de volées incessantes. Ou tu vas avec un épée de feu en combat rapproché. Au total, les attaques magiques sont réparties entre quatre classes d’éléments et il est logique de basculer entre elles pour l’emporter sur les points faibles de l’ennemi. Un peu de tactique fait également partie du jeu.

©Square Enix

En plus de la magie d’attaque infligeant des dégâts, Frey possède également différents types de soutenir la magie, par exemple pour attacher momentanément des adversaires au sol et ainsi les immobiliser. Et comme cerise sur le gâteau tout au long du cours Harry Potter sur les attaques de sorts, il y a plus attaques spécialesqui peut infliger des dégâts dévastateurs mais doit ensuite se recharger.

Le système de combat est particulièrement vivant grâce au Semelles Parkourque vous pouvez (et devriez) bien sûr utiliser pour esquiver au combat ou pour vous positionner rapidement en vue d’une attaque.

©Square Enix

Mieux vous réussissez dans les batailles, plus Points d’experience vous obtenez en récompense, montez en niveau et pouvez en savoir plus sur la magie.

Améliorez les statistiques avec de nouveaux équipements : De plus, vous pouvez Frey avec des équipements tels que capes et colliers équiper pour améliorer leurs statistiques ou bonus passifs activer. Et comme il sied à une jeune femme, bien sûr, ils doivent aussi ongles brillent vraiment, c’est pourquoi vous pouvez les utiliser Peinture et ainsi utiliser d’autres effets passifs.

Quelques mots sur la difficulté : Différents niveaux de difficulté s’offrent à vous. j’ai sur le niveau normal joué et remarqué que les combats ne sont pas vraiment un défi. J’ai eu les statistiques et les attaques magiques de Frey au maximum dès les premières heures de jeu rythme de jeu normal s’améliora si bien que même le premier des grands souverains mordit rapidement la poussière.

©Square Enix

Forspoken gaspille beaucoup de potentiel

Malheureusement, Forspoken donne beaucoup de potentiel. Principalement en ce qui concerne le monde du jeu, car c’est malheureusement là que les faiblesses apparaissent !

les monde ouvert est venu à moi de temps en temps comme Ubisoft avant, qui regorge des mêmes objets et tâches que vous pouvez parcourir – des donjons aux ruines, des spots photo ou des mutants en tant que boss. les Boutons Copier et Coller ont certainement été faites pour briller pendant le développement.

En parlant de copier-coller : Il existe des labyrinthes souterrains qui vous font combattre différents ennemis pour obtenir une récompense à la fin. Malheureusement, ceux-ci sont absolument simples et se ressemblent tous complètement. Après les premiers donjons, vous vous lasserez de ces défis.

les envie d’explorer est malheureusement très limité dans le monde ouvert de Forspoken. C’est dommage, car c’est tellement amusant de se déplacer. Au fait : bien sûr, vous pouvez également utiliser des points de déplacement rapide.

©Square Enix

Quêtes annexes à ne pas mentionner : Le petit quêtes secondaires (appelés « Détours » dans le jeu) s’avèrent malheureusement souvent très ennuyeux et vont rarement au-delà de l’obligatoire « Apportez-moi un objet précis ! » ou « Tuez ce monstre là-bas ! ». Cela ne rend pas non plus les personnages pâles que vous rencontrez dans l’aventure plus intéressants.

Cependant, les détours ont tout de même un gros hic : Vous ne pourrez peut-être plus les faire du tout après un certain temps ! Parce que la plupart des quêtes secondaires ne peuvent être faites que dans certaines sections du jeu diplômé Si vous progressez plus loin dans l’histoire, vous risquez de manquer la quête pour toujours.

Pourquoi Forspoken me rappelle parfois un jeu PS3

Ma plus grande critique concerne les cinématiques et la narration : Dès que vous êtes impliqué dans un dialogue sur le monde supérieur et que vous parlez des événements qui viennent de se passer avec votre bracelet, par exemple, tu ne peux pas déplacer Frey. Donc tu ne peux pas parler en marchant, tu dois attendre la fin du dialogue.

C’est une décision de conception de jeu tellement ennuyeuse que je me suis souvent retrouvé à vouloir presque retirer le joystick du contrôleur.

J’ai l’habitude de pouvoir suivre le dialogue tout en marchant ou en courant dans le monde du jeu depuis des années. Donc, malheureusement, Forspoken se sent très daté à cet égard. Parfois j’avais l’impression d’être un Jeu PS3 pari. Ce faisant, nous devons nous rappeler qu’il console exclusive pour la PS5 apparaît.

©Square Enix

C’est pareil avec les cinématiques : Souvent, vous le ferez pendant le jeu fondu au noir voir alors un sans amour bricolé, courte cinématique présentée pour obtenir. Par exemple, lorsque d’autres ennemis approchent du champ de bataille sur lequel vous vous trouvez actuellement. Malheureusement, les animations de ces cinématiques sont si bon marché que j’ai souvent eu l’impression de ne pas avoir de jeu PS3 sur la console.

Malheureusement, le gros point fort graphique est manquant

Qui se souvient encore de la première bande-annonce alors que le jeu est encore Projet Athia a été appelé? À l’époque, le projet Athia donnait l’impression d’être un véritable splendeur graphique. Malheureusement, il n’y a pas grand-chose de cela dans le jeu fini. Si vous voyagez dans le monde ouvert, vous rencontrerez différents biomes, mais tout est vraiment très différent générique et le monde du copier-coller Ubisoft-esque rend tout peu inspirant à explorer.

©Square Enix

Techniquement, le jeu ne semble pas encore tout à fait mature. Alors qu’il y a beaux effets de particulesmais en général le jeu souffre textures de base floues et ternes (surtout dans les villes). Mais je dois souligner le positif modèles ennemis: ceux-ci sont très détaillés et animés.

Vous avez le choix entre 3 modes graphiques :

qualité avec environ 1200p et 40 ips

avec environ 1200p et 40 ips performance avec environ 900p et 60 ips

avec environ 900p et 60 ips tracé laser avec environ 1080p et 30 FPS

Le tout à une résolution variable en fonction de ce qui se passe à l’écran.

Je te recommanderais ça mode qualitémême s’il est là quelques bégaiements sont. Cependant, se produisent également dans mode Performance Le FPS baisse, et il y a trop souvent une image floue. Que tracé laser Malheureusement, il n’est que partiellement convaincant avec « Forspoken » sur PS5, puisque les ombres ne s’affichent pas de manière suffisamment différenciée et se fondent simplement les unes dans les autres.