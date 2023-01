Forspoken et d’autres jeux qui sortiront en janvier 2023

On sait depuis longtemps que le mois de janvier est faible en termes de sorties de jeux vidéo, puisque c’est durant la fin de l’année que les entreprises en profitent pour publier leurs jeux et être à temps pour les achats de Noël et avoir ainsi plus de ventes.

Cependant, pour les joueurs qui souhaitent commencer l’année avec de nouvelles expériences de jeu, janvier 2023 réserve d’excellents titres de haute qualité, le début de l’année voyant le retour des jeux sur les consoles de nouvelle génération, ainsi que sur tous les jeux. de nouvelles aventures. .

One Piece Odyssée







Jeu basé sur l’anime populaire de »une pièce », étant un nouveau titre RPG au tour par tour. Bien que les jeux vidéo de la franchise n’aient jamais été bien accueillis, »Odyssey » a une histoire écrite par Eichiro Odaauteur original du manga, qui en profitera également pour introduire de nouveaux personnages dans le jeu.

Les joueurs pourront contrôler chacun des membres des Straw Shadow Pirates, chacun d’entre eux ayant des capacités uniques, similaires à celles que nous voyons dans l’anime ou le manga. L’histoire suit Luffy et ses amis échoués sur une île mystérieuse, où ils devront récupérer leurs capacités perdues lors d’un voyage qui les mènera à travers leurs souvenirs.

»One Piece Odyssey » sortira le 13 janvier sur PlayStation 4, playstation 5Xbox Series X | S et PC.

Gardien vengeur : Moon Rider







Titre d’une société indépendante qui sert d’hommage aux plateformes d’action 16 bits telles que »Ninja Gaiden » ou »Shinobi ». Situé dans un monde où l’humanité est opprimée, le jeu suit Moonrider, un guerrier ninja cyborg qui se rebelle contre son objectif d’outil d’un État autoritaire, déchirant ses ennemis dans une quête de vengeance contre ses créateurs.

»Vengeful Guardian: Moonrider » sortira le 12 janvier sur PlayStation 4, PlayStation 5, nintendoswitch et PC.

Persona 3 Portable et Persona 4 Golden







Pour tous les fans de la franchise » Persona » qui ont voulu jouer à un autre des titres sur les consoles de nouvelle génération, en janvier les portages de » Persona 3 Portable » et » Persona 4 Golden » seront publiés . Les titres RPG classiques de Atlus peut être expérimenté avec de nouveaux graphiques haute résolution, une option de sauvegarde rapide et d’autres ajouts.

»Persona 3 Portable » et »Persona 4 Golden » arriveront sur PlayStation 4, Nintendo Switch, PC, Xbox One et Xbox X|S, étant disponibles dans le cadre du service Xbox Game Pass.

Emblème de feu s’engager







»Fire Emblem Engage » est le dernier opus de la célèbre série de combats tactiques au tour par tour. Se déroulant 1 000 ans après que les quatre royaumes ont scellé le dragon déchu, le nouveau jeu invite le joueur à sceller à nouveau le mal, cette fois en tant qu’Alear, le dragon divin. Alear peut invoquer les héros principaux des jeux précédents, pouvant avoir leurs capacités, leurs armes et leur apparence.

»Fire Emblem Engage » arrive sur Nintendo Switch le 20 janvier.

Parlé







Nouveau jeu Square Enix qui a été annoncé pour la première fois en juin 2020 avec la révélation de la PlayStation 5. Ici, nous contrôlerons Frey Holland, une jeune femme de New York qui est transportée dans le monde fantastique d’Athia, où elle doit utiliser ses pouvoirs magiques personnages pour voyager à travers le terrain et combattre des monstres.

Le plus gros tirage de »Forspoken » est la capacité de »magic parkour » de Frey, qui permettra aux joueurs de se déplacer sur la carte avec une grande facilité, ainsi que de disposer d’une multitude de sorts et de capacités variés pour jouer au combat, étant un expérience de monde ouvert totalement unique.

Remake de l’espace mort







»Dead Space » est de retour avec une nouvelle version de Arts électroniques. Apparemment fidèle au jeu d’horreur de survie original de 2008, le remake suit Isaac Clarke, un ingénieur qui répond à un signal de détresse de l’USG Ishimura. Le remake améliore des sections du titre original, les zones de gravité zéro étant plus satisfaisantes et Isaac ayant désormais une voix.

Le remake de »Dead Space » sortira sur PlayStation 5, Xbox X | S et PC le 27 janvier.