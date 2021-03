Forspoken est revu dans une bande-annonce agrandie

Square Enix présente Frey dans une bande-annonce élargie pour Forspoken par l’actrice doublée.

Vous vous souvenez du projet Athia? Oui, le nouveau Square Enix IP que l’autre jour a pu être revu dans l’état des lieux. Eh bien, les Japonais nous ont laissé le Remorque étendue Forspoken. Non pas que cela nous montre beaucoup plus, mais cela nous donne plus de détails sur son protagoniste.

La vidéo se concentre principalement sur à Frey. La fille qui finit par être entraînée dans ce nouveau monde dans lequel elle devra survivre. Et pour nous montrer cette nouvelle avancée, nous avons derrière les caméras l’actrice qui va lui donner une voix: Ella Balinska.

La cintreuse commente l’expérience de donner vie à Frey Holland et affirme qu’il a été très facile de se connecter avec elle et les choses qui sont souvent dites dans ces vidéos. Nous n’allons pas être innocents, chers coupables. Nous aimons voir ce qui se passe dans les coulisses et les personnes qui travaillent à façonner un jeu. Mais le marketing est le marketing. Et Square Enix fait beaucoup de cela.

Le titre arrivera sur PlayStation 5 exclusivement sur consoles, mais il sortira également sur PC. Il le fera tout au long de 2022 et nous plantera dans le monde d’Athia. Là, nous devrons nous mettre dans la peau d’une fille normale (du monde réel) qui finit par s’y perdre pour vous qui sait.

Dans le peu que nous avons vu du gameplay, le titre est très plein d’action avec des combats en temps réel. En plus de l’agilité du protagoniste, nous aurons également la possibilité d’utiliser la magie et d’autres trucs que certains d’entre nous aiment tant. Alors, maintenant, il est temps d’attendre quelque chose pour le retarder à nouveau. Car, avouez-le, si ce n’est pas COVID ce sera autre chose … mais ce sera retardé.