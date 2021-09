Forspoken de la PS5 pourrait figurer lors de la vitrine PlayStation

Ella Balinska, la star du prochain RPG d’action de Square Enix Forspoken, a laissé entendre que plus d’informations sur l’exclusivité de la console PlayStation 5 seraient bientôt disponibles. Bien qu’elle ne fasse pas explicitement référence à Sony Vitrine PlayStation – prévu pour cette semaine – la position de la sortie dans le portefeuille de la PS5 en ferait une inclusion extrêmement probable. Elle revendique « Contenu interdit [is] en attendant ».

C’est l’un des plus gros jeux annoncés pour la console de nouvelle génération à ce jour, mais nous n’en savons toujours pas beaucoup à ce sujet. L’éditeur a déclaré que son objectif était de proposer le « plus beau jeu d’action en monde ouvert de tous les temps », ce qui est un objectif ambitieux avec des titres comme Horizon Forbidden West également en route. Espérons que nous verrons de plus près plus tard cette semaine.