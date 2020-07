Formule 1 : Lewis Hamilton incompris et jugé anti-vaccin ? Polémique

Le champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton a clarifié son point de vue sur un éventuel vaccin contre les coronavirus après avoir partagé un post anti-vaccination sur les médias sociaux.

Le pilote Mercedes, âgé de 35 ans, a fait l’objet de vives critiques lundi après avoir téléchargé la vidéo, qui accuse le fondateur de Microsoft, Bill Gates, de mentir sur les essais de vaccins contre les coronavirus, dans son article Instagram. Dans le post de Hamilton, supprimé depuis, et initialement publié par le créateur de contenu King Bach, Bill Gates est interviewé sur CBSN au sujet des progrès réalisés dans la mise au point d’un vaccin pour combattre le Covid-19.

Un pilote très engagé

Au cours de la conversation, le magnat de l’informatique devenu philanthrope a rejeté les affirmations sur les effets secondaires qui ont été signalés au cours des essais cliniques et a rejeté les suggestions selon lesquelles il voudrait intégrer des puces de suivi dans les vaccins.

KingBach – dont le vrai nom est Andrew Bachelor – a écrit dans la légende qui l’accompagne : “Je me souviens quand j’ai dit mon premier mensonge.”

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Andrew Bachelor (@kingbach) le 26 Juil. 2020 à 8 :59 PDT



Face à cette réaction, L. Hamilton a déclaré que son message avait été “mal interprété”, ajoutant qu’il n’était pas contre les vaccins.

“J’ai remarqué quelques commentaires sur mon précédent post concernant le vaccin contre les coronavirus, et je veux clarifier mes pensées à ce sujet, car je comprends pourquoi ils pourraient avoir été mal interprétés”, a-t-il déclaré à ses 18,3 millions d’abonnés. Hamilton a déclaré qu’il n’avait pas remarqué la légende attachée au post et a ajouté qu’il avait “beaucoup de respect pour le travail caritatif de Bill Gates”.

“Je ne suis pas contre le vaccin”

“Je ne suis pas contre un vaccin et il sera sans aucun doute important dans la lutte contre le coronavirus, et j’ai bon espoir que son développement contribuera à sauver des vies”, a-t-il écrit.

“Cependant, après avoir regardé la vidéo, j’ai eu le sentiment qu’elle montrait qu’il y a encore beaucoup d’incertitude sur les effets secondaires les plus importants et sur la manière dont elle sera financée”. Il a signé la déclaration en disant : “Je n’ai peut-être pas toujours réussi mon affectation”, mais “j’apprends”.

Coronavirus: Lewis Hamilton dit avoir été “mal interprété” après le partage polémique d’une vidéo https://t.co/jrBz3vqQ5i pic.twitter.com/IO30m35wHO — Nice-Matin (@Nice_Matin) July 28, 2020

Le post original de Hamilton a suscité une vague de critiques, avec une personne qui écrivait sur Twitter : “Tout votre fantastique travail avec BLM est jeté par la fenêtre avec votre seul post sur Instagram. “Vous êtes entouré de personnes incroyablement intelligentes tous les jours. Vous ne pouvez pas honnêtement avoir une opinion aussi stupide et sans fondement scientifique. Expliquez-vous”.

Ce tollé survient après que le Premier ministre britannique Boris Johnson a qualifié de “cinglés” les opposants aux vaccins et a exhorté tout le monde à se faire vacciner contre la grippe pour “protéger le NHS”. “Il y a tous ces anti-vaxxers maintenant. Ils sont fous, ils sont fous”, a-t-il déclaré aux infirmières d’un cabinet médical à Londres la semaine dernière.

Au Royaume-Uni, seules 33 des 149 autorités locales ont atteint leur objectif de 95 % de vaccination contre les maladies évitables par la vaccination en 2018-2019, selon les chiffres du National Health Service (NHS). L’année dernière, les États-Unis ont connu leur plus grand nombre de cas de rougeole depuis 1992, principalement parmi les personnes non vaccinées. En 2019, le Royaume-Uni a perdu son statut de pays exempt de rougeole, une désignation conférée par l’Organisation mondiale de la santé.