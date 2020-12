Formule 1. Les détails des casques les plus sûrs au monde

Pensez-vous que le Nokia 3310 est l’objet le plus résistant au monde? C’est parce qu’ils ne connaissent pas les casques utilisés par les pilotes de Formule 1.

Il n’y a pas de casque au monde capable de supporter ce qu’un casque de Formule 1 peut supporter. Les casques de Formule 1 sont pour les pilotes, tout comme les draps de lit pour un enfant lors d’une nuit d’orage: c’est la dernière barrière contre les plus grandes menaces.

Les spécifications des casques de Formule 1

Les casques de Formule 1 suivent une spécification gigantesque. Il ne suffit pas d’absorber les chocs, ils doivent être résistants à tous les éléments. Quand on les écrit tous, ce sont vraiment tous les éléments.

Depuis 2018, les règles appliquées par la FIA aux casques de Formule 1 sont encore plus exigeantes.

Pour que la FIA considère un casque sûr, elle doit passer des tests extrêmes. Commençons par absorber les impacts. L’extérieur du casque est en fibre de carbone et l’intérieur se compose de plusieurs couches: kevlar, polystyrène expansé et mousse de polypropylène.

L’extérieur doit résister aux chocs. L’intérieur a la responsabilité de dissiper l’énergie pour éviter les décélérations brusques.

Pour réussir les tests d’impact, les casques sont soumis à divers tests. L’un d’eux implique un objet métallique pointu de 3 kg tombant d’une hauteur de 3 m, à une vitesse de 9,5 m / s. Ces tests sont répétés de plusieurs manières, en testant toutes les surfaces du casque.

Mais ce n’est pas seulement le boîtier du casque qui est mis à l’épreuve. Sous une charge de 38 kg, la jugulaire ne peut pas se déformer de plus de 30 mm. La visière a également un test complexe devant elle: elle doit résister à des projectiles de 1,2 gramme tirés à plus de 500 km / h.

Mais le test le plus impressionnant, peut-être, est celui dans lequel le casque est testé contre le feu. Les casques sont soumis à des flammes à 800 ° C pendant 45 secondes. Pour réussir le test, les températures internes doivent toujours rester inférieures à 70 ° C.

Comme si cela ne suffisait pas, en plus de tout cela, les casques doivent être confortables. Les casques des pilotes de Formule 1 sont équipés de ventilateurs et de filtres pour les gaz, les huiles et même les particules du système de freinage. Ils ont des communicateurs pour parler à l’équipe, des tubes pour l’eau potable et, enfin, l’ombre de l’écran doit être ajustée en quelques fractions de seconde pour s’adapter aux changements extrêmes de lumière.

Ce n’est plus juste un casque. C’est bien plus que ça. Dans cette vidéo, vous pouvez voir l’évolution de cet équipement: