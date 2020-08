Formule 1 : Grand Prix du 70e anniversaire : Verstappen et RedBull mystifient les Mercedes

Red Bull et un brillant Verstappen mettent fin de façon inattendue à une domination impitoyable et parfaite jusque là des Mercedes en F1 cette saison.

les Mercedes en souffrance, avec des cloques dans la chaleur de Silverstone tout au long de la course. Ainsi Hamilton coiffe son coéquipier V.Bottas en toute fin de course pour la deuxième place ; Leclerc a fait un travail improbable avec un arrêt aux stands pour mener une SF1000 mal née vers une quatrième place qui ressemble à une victoire.

Max Verstappen et Red Bull ont choqué Mercedes pour mettre fin à la série victorieuse des champions du monde en titre dans une course intense et palpitante lors du GP du 70e anniversaire de la F1, alors que Lewis Hamilton s’est emparé de la deuxième place au détriment de son voisin de box Valtteri Bottas dans les derniers tours.

Mercedes are ‘up for fight’ with Red Bull after F1 Anniversary GP setback. By @Giles_Richards https://t.co/CAudNWua3l — Guardian sport (@guardian_sport) August 10, 2020

Le jour où le précédent talon d’Achille de Mercedes – la performance du pneu par temps chaud – a refait surface à Silverstone sous une chaleur étouffante, la décision de Red Bull, dès les qualifications, de prendre le départ sur le pneu à gomme la plus dure de Pirelli a rapporté de beaux dividendes pour eux et un brillant Verstappen.

Le plus malin a gagné, le plus téméraire aussi

Le Néerlandais a couru plus longtemps que les deux Mercedes dans le premier relais pour s’assurer la victoire. Et bien qu’il ait reculé derrière le leader de la course, Bottas, après son premier arrêt au stand, il a rapidement et résolument dépassé le Finlandais pour prendre la tête.

“Je ne l’ai pas vu venir”, a admis Verstappen à propos de sa première victoire de l’année et de sa neuvième en F1.

Bottas a ensuite subi une nouvelle déception lorsque son coéquipier et rival pour le titre, Hamilton, l’a dépassé à deux tours de l’arrivée, alors que le Britannique avait allongé son deuxième relais, malgré de graves problèmes de pneumatiques.

Bottas frustré, Hamilton ennuyé

Pour aggraver les choses pour un Finlandais frustré – qui n’a pas réussi à marquer à Silverstone la semaine dernière après une crevaison tardive ( à deux tours de la fin) alors qu’il était un solide 2e – Verstappen le devance maintenant dans le championnat des pilotes en tant que plus proche challenger de Hamilton après cinq Grand Prix. Hamilton mène toujours de 30 points, tandis que son 155e podium en F1 lui permet d’égaler jusque-là, le record absolu de Michael Schumacher.

155 CAREER PODIUMS 🏆 The great Michael Schumacher and the great @LewisHamilton are now tied for the most all-time F1 podiums 🙇‍♂️ 🙇‍♂️#F170 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/WM1vRXkt78 — Formula 1 (@F1) August 9, 2020

“C’était un défi énorme”, a déclaré Hamilton. “Tout d’abord, félicitations à l’équipe Red Bull et à Max. Ils n’ont certainement pas eu les soucis que nous avons eues aujourd’hui. C’était vraiment inattendu d’avoir un tel niveau hardcore. Mais je suis vraiment reconnaissante d’avoir progressé et d’avoir réussi jusqu’à la fin.”

Charles Leclerc a également réalisé une performance époustouflante dans une Ferrari en difficulté, en terminant à la quatrième place après avoir mis en place ce qui était considéré comme une stratégie de guichet unique improbable. Alex Albon est revenu dans le top 5 de la deuxième Red Bull, tandis que Lance Stroll et Nico Hulkenberg, deux pilotes de Racing Point, ont perdu du terrain en fin de course et se sont classés respectivement sixième et septième. Mais ce fut une autre journée désastreuse pour Sebastian Vettel, un quadruple champion du monde en difficulté et empêtré dans une voiture qu’il ne “ressent pas du tout”.

Mercedes avait absolument dominé les cinq premiers week-ends de la saison 2020 retardée, remportant chaque pôle et victoire de course jusqu’à dimanche. Cette séquence semblait peu susceptible de changer après que Bottas et Hamilton se soient à nouveau retrouvés en première ligne, en particulier lorsque Verstappen – leur seul challenger probable jusqu’à présent cette année – s’est qualifié derrière l’impressionnant Hulkenberg en quatrième position.