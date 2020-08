Formule 1- GP d’Angleterre : Les infos à savoir avant la prochaine course de Silverstone

Même le coéquipier de Lewis Hamilton a été impressionné par le tour de pole position du champion du monde au Grand Prix de Grande-Bretagne, samedi.

Valtteri Bottas a décrit la performance de Hamilton comme “un tour parfait – ou du moins presque parfait ; c’était un temps assez impressionnant”. C’était d’autant plus impressionnant que Hamilton semblait être derrière Bottas jusqu’à la dernière séance, et qu’il avait eu une vrille très inhabituelle dans la deuxième partie des qualifications, ce qui signifiait un “nouveau départ mental”.



Pas étonnant qu’Hamilton ait dit après : “Je me sens bien.” Le patron de l’équipe, Toto Wolff, a simplement dit : “La magie de Lewis s’est mise en marche.” Hamilton commence vraiment à prendre de l’élan dans cette saison de F1 retardée, tronquée et presque surréaliste pour les coronavirus.

Après un départ difficile lors de la première course, Hamilton a remporté les deux dernières et c’était sa troisième pole position consécutive. Cela le met en parfaite position pour prolonger l’avance qu’il a prise pour la première fois au championnat en Hongrie. Ce deuxième grand prix anglais est déjà une occasion de faire le break au championnat.

Attention aux pneumatiques

Quelques jours à peine après un Grand Prix britannique truffé d’incidents, la Formule 1 revient à Silverstone ce week-end pour la course du 70e anniversaire. C’est la deuxième fois en cette année marquée par le coronavirus que la F1 retourne pour une autre course sur le même circuit – et ce n’est peut-être pas la dernière. Mais, tout comme en Autriche en début de saison, il est peu probable que ce soit une répétition de la première course du Groundhog Day. La course du week-end dernier a donné lieu à un certain nombre de discussions intéressantes. Voici donc un aperçu de ce qu’il faut surveiller à Silverstone ce week-end.

Beaucoup de gens commencent à fermer les yeux quand on parle de pneus, mais ils ont finalement été le facteur décisif de la course du week-end dernier, produisant un excellent résultat de tous les temps et un moment qui pourrait même finir par décider du championnat.Le pneu avant gauche de la Mercedes de Valtteri Bottas a explosé à deux tours de l’arrivée, ne lui laissant aucun point, tandis que le pneu de son coéquipier Lewis Hamilton a cédé dans le dernier tour à temps pour lui permettre de ramper vers la victoire et de prendre une large avance de 30 points sur le Finlandais au classement. Mais comme Carlos Sainz a subi exactement la même défaillance avec sa McLaren et Daniil Kvyat a subi une défaillance du pneu arrière droit dans son Alpha Tauri beaucoup plus tôt dans la course, il y aura beaucoup de points d’interrogation sur les pneus et beaucoup de travail de stratégie à faire sur les murs des stands.

Une contre-attaque de Bottas ?

pour bon nombre d’observateurs du paddocks, le seul pilote qui peut avoir une chance contre sa majesté Lewis, c’est son coéquipier et voisin de box , Valtteri Bottas. Bottas a fait une hémorragie de points en championnat contre Hamilton et, avec un écart aussi important en début de saison contre un rival aussi redoutable, le Finlandais doit revenir ce week-end pour ramener l’écart en dessous de 25 points – ou la valeur d’une victoire de course.Le rythme de course de Bottas était bon, mais il doit trouver sa forme de qualification à partir de 2019, quand il a surclassé Hamilton pour prendre la pole position devant un Silverstone bondé.

Le week-end dernier, Bottas s’est montré trop prudent dans la bataille. Malgré un meilleur départ qu’Hamilton et un bon positionnement à l’intérieur, il a reculé massivement dans le premier virage et a donné à son rival une course facile dans la première grande zone de freinage du troisième virage. En dehors de cela, Bottas n’a pas non plus réussi à mettre Hamilton sous pression par deux redémarrages de safety-car et, bien que son rythme soit correct, il est difficile de voir comment il va dépasser le Britannique en piste s’il reste effrayé à l’idée de sortir ses coudes. La vitesse de Bottas est suffisante pour le maintenir devant Hamilton s’il peut y arriver – il l’a montré lors du Grand Prix d’Autriche – mais y arriver maintenant sera surement le plus difficile.

Le cas Vettel

Vous l’avez peut-être manqué, mais Sebastian Vettel était au Grand Prix le week-end dernier.Le quadruple champion a connu un moment horrible, embourbé dans le milieu du peloton (indigne d’une rossa), dépassé par l’Alpha Tauri de Pierre Gasly en course, et a failli s’accrocher à un point solitaire, tandis que son coéquipier Ferrari Charles Leclerc pulvérisait le champagne sur le podium. Vettel s’est qualifié avec près d’une seconde de retard sur Leclerc et, après la course, a laissé entendre que quelque chose n’allait pas avec sa voiture.

Personne n’aime entendre un pilote blâmer la voiture après un spectacle aussi désolant, mais pour les observateurs, il est possible que Vettel ait vraiment mis la mains sur quelque après le week-end dernier. Sa voiture n’a pas été fiable pendant les séances d’essais et lorsqu’il roulait, il n’avait pas l’air de montrer le moindre rythme. Il n’est peut-être pas le pilote préférée chez Ferrari en ce moment, étant donné qu’ils le laissent partir à la fin de la saison, mais il ne devrait pas être aussi loin de son coéquipier qu’il l’était le week-end dernier.