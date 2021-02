Formule 1. Découvrez comment le nouveau casque de Max Verstappen a été fabriqué

La saison de Formule 1 approche à grands pas et le 24 février, Red Bull Racing et le pilote Max Verstappen ont pris la piste pour la première fois, l’équipe autrichienne en profitant pour révéler sa voiture pour 2021, la RB16B.

Désormais, pour marquer ce «début de saison», CarNext.com, partenaire de Max Verstappen depuis deux ans, a décidé de dévoiler une vidéo avec le fabrication de du casque que le pilote des Pays-Bas portera dans la nouvelle saison.

Comme le rappelle Max Verstappen dans la courte vidéo, ce sera la troisième saison où il aura un casque majoritairement blanc, ce qui justifie le choix par une maxime universelle: «Pourquoi changer quelque chose quand on se sent bien?».

Casques de Formule 1

Probablement les casques les plus sûrs au monde, les casques de Formule 1 doivent obéir à un cahier des charges strict et (étendu), pas seulement absorber les chocs, doivent être résistants à tous les éléments.

Sinon, voyons. L’extérieur est en fibre de carbone et l’intérieur est composé de plusieurs couches: kevlar, polystyrène expansé et mousse de polypropylène. Le tout pour pouvoir résister à des températures supérieures à 800 ºC et manipuler des objets à plus de 500 km / h sans se casser.

Ce ne sont là que quelques-unes des exigences auxquelles ces casques doivent répondre. Si vous souhaitez en savoir plus sur toutes les capacités des casques de Formule 1 et les règles auxquelles ils doivent se conformer, le mieux est de lire ou de relire cet article de Guilherme Costa.