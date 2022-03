Netflix

Ce vendredi une nouvelle saison de la série documentaire s’ouvre, mais nous nous concentrerons sur un personnage qui se cache derrière le show. Qui est Sophie Todd ?

© Getty‘Formula 1: Drive to Survive’: qui est Sophie Todd, la femme derrière les docuseries Netflix.

Formule 1 : conduire pour survivre C’est l’une des grandes premières du service de streaming Netflix cette semaine, alors que nous verrons les coulisses de l’une des saisons les plus excitantes de la compétition et que des millions de fans attendent de découvrir les secrets de ce qui s’est passé tout au long de 2021. Ce sera le quatrième volet de la série documentaire et sera produit à nouveau par Box to Box Films, composé de James Gay-Rees, Paul Martin et sophie todd. Qui est cette femme?

Cette fois, nous reverrons une face totalement secrète du Championnat du monde de l’an dernier, qui fut le plus long de l’histoire avec 22 courses. Comme les fans le savent déjà, Max Verstappen a décroché le titre dans une bataille serrée au GP d’Abu Dhabi, mais ce n’était pas le seul ingrédient qui l’a rendu passionnant : « Il y a eu une action tendue tout au long, avec McLaren remportant le seul doublé de la saison à Monza, Hamilton balayant la grille du Sprint et du Grand Prix de Sao Paulo, Esteban Ocon gagnant en Hongrie et Sergio Perez gagnant dans un GP d’Azerbaïdjan grammatical. « a avancé le site Web de la F1.

+Qui est Sophie Todd ?

La femme derrière cette méga-production qui captive des millions d’utilisateurs de streaming est sophie todd, une productrice de télévision britannique qui possède des compétences techniques telles que la réalisation multi-caméras et le tournage sous-marin, selon son profil, et a travaillé dans le sud-est de son pays et à Londres, principalement. Avant de faire partie de la famille Netflix, il était une partie importante de la Bbc lors de la production Fou de votre jardin, dernière femme debout, mers secrètes de Grande-Bretagne et Les chasseurs de trésorsentre autres.

D’après sa description, nous avons affaire à une cinéaste expérimentée qui se spécialise dans la réalisation d’idées grandes et stimulantes. « Je suis connu pour proposer des programmes originaux et innovants avec une narration convaincante et pour constituer des équipes collaboratives. Ayant beaucoup voyagé, à la fois pour le travail et le plaisir, je suis à l’aise de travailler dans des environnements distants et hors site »complétez votre profil à l’agence The Talent Manager.

Outre le Bbca également traversé Canal 4 et Découverteoù il a produit une émission de téléréalité intitulée freeride, une mini-série sur Rob Greenfield, un aventurier qui décide de voyager à travers l’Amérique latine, mais sans argent et générant son économie avec des emplois à distance. Enfin, en 2018 est venue la belle opportunité d’intégrer la production de Netflix et a été à l’origine d’un contenu qui est un succès et connaît aujourd’hui sa quatrième saison.

