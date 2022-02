Formation LinkedIn : pourquoi faire confiance à Emmanuelle Petiau ?

Dans une ère ou les réseaux sociaux tiennent une place centrale dans le quotidien des Français et consommateurs du monde entier, les plateformes telles que LinkedIn sont de réels outils de travail. Présentant de nombreux avantages pour tous les profils, il s’agit d’un réseau professionnel aux multiples facettes. De manière à maîtriser les différentes subtilités qui vous permettront de tirer réellement profit de la plateforme, Emmanuelle Petiau vous propose des formations LinkedIn. Que vous soyez une entreprise, un entrepreneur, ou bien un chercheur d’emploi, n’attendez plus et gagnez en visibilité avec une formation LinkedIn conçue pour vous.

Pourquoi faire une formation LinkedIn ?

Réseau social à succès créé en 2002 et comptant aujourd’hui plus de 810 millions d’utilisateurs, LinkedIn est accessible via ordinateur ou smartphone. Cette plateforme, privilégiée par de nombreux professionnels et particuliers en recherche d’emploi, offre de nombreuses possibilités. Pour ces derniers, elle les aidera à trouver le poste de leurs envies grâce à une centralisation des offres et une interface des plus fluides et pratiques. Concernant les entreprises, LinkedIn est également un atout considérable. Il saura les aider à développer leur notoriété et leur image de marque, tout en établissant une réelle stratégie digitale. D’autre part, une page LinkedIn correctement travaillée et bien active permettra de gagner en visibilité, et augmenter votre e-réputation. Enfin, si toutefois votre société cherchait à recruter, LinkedIn est la plateforme idéale pour votre chasse aux nouveaux talents.

De manière à pouvoir exploiter tous les aspects avantageux de ce réseau social professionnel, il est indispensable d’en comprendre le fonctionnement et correctement maîtriser l’outil. Une formation vous permet alors de vous familiariser avec le système et la marche à suivre pour une page active et visitée.

Une formation adaptée à vos besoins

Parmi les avantages de la plateforme, nous notons notamment sa polyvalence. En effet, cette dernière sera aussi utile pour rechercher en emploi, recruter, suivre les activités du secteur… Ainsi, puisque nous avons tous des attentes différentes, il est indispensable de savoir utiliser le réseau en fonction de nos objectifs. Emmanuelle Petiau vous propose alors une formation parfaitement adaptée à vos besoins. Que vous soyez un entrepreneur, une entreprise ou un chercheur d’emploi, la formation LinkedIn est faite pour vous.

Les prestations proposées dans la formation LinkedIn

Lors de ses formations, Emmanuelle Petiau s’efforce de vous proposer des prestations complètes qui sauront vous dévoiler tous les secrets de ce réseau social. Nous vous présentons ici brièvement les points abordés au cours de la formation :

Analyse : sur Google et sur LinkedIn directement, une étude est menée afin de déterminer votre positionnement en fonction de vos concurrents.

Branding : développement de votre marque afin de mieux vous placer sur le marché, tout en générant de nouvelles opportunités.

SEO : mise en place d’une meilleure optimisation de votre profil LinkedIn.

Bannière : création d’une bannière qui saura mettre votre profil en valeur, selon le poste, le domaine d’activité, etc.

Analyse statistique : étude de vos statistiques après quelques jours afin de déterminer les améliorations en termes de visibilité

LinkedIn : former aux algorithmes, paramétrages, publications etc.

Quels que soient vos besoins, vous serez assuré de voir votre profil amélioré en un temps record.

Pourquoi faire confiance aux formations LinkedIn proposées par Emmanuelle Petiau ?

Spécialisée dans le marketing digital depuis plus de 15 ans, Emmanuelle Petiau fait de sa passion une carrière. Dans le secteur de la stratégie de référencement, elle porte aujourd’hui plusieurs casquettes : consultante, formatrice, enseignante et intervenante. Au cours de son expérience, elle s’applique à étudier le potentiel des réseaux sociaux dans le monde professionnel, avant de finalement élire LinkedIn comme meilleure plateforme dans le domaine.

En raison des différentes opportunités qu’offre ce réseau social, tant dans la recherche d’emploi que dans la création d’un réel cercle de connaissances professionnelles, elle le détermine comme son outil de référence lors de ses formations. Consciente du potentiel de la plateforme ainsi que de sa complexité, elle en exploite toutes les fonctionnalités afin de proposer des formations plus qu’avantageuses aux entreprises et chercheurs d’emploi. Ainsi, Emmanuelle Petiau se fera un plaisir de vous accompagner dans des formations parfaitement adaptées à vos besoins, afin que vous puissiez maitriser tous les aspects de ce réseau social à succès.