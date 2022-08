Forgotten Saga nécessitera 12,5 Go à 26 Go de DLC gratuits pour Assassin’s Creed Valhalla

La Assassin’s Creed Les derniers détails de Valhalla Forgotten Saga ont été annoncés par Ubisoft. Demain, tous les joueurs auront accès à ce pack d’extension conséquent et gratuit.

En raison de la popularité sans précédent du jeu dans toute la franchise Assassin’s Creed de la société française, Valhalla a recueilli beaucoup de soutien. En plus de publier davantage de modules complémentaires premium, les créateurs ont l’intention d’offrir une variété de matériel gratuit.

Mais la plus grande mise à jour gratuite, Assassin’s Creed Valhalla Forgotten Saga, est sur le point d’être demain ; le matériel sera accessible vers 15h00. Les joueurs doivent télécharger entre 12,5 Go et 26 Go de données, selon leur appareil : Playstation X|S : 26 Go PlayStation 4 : 19,6 Go. Sony PlayStation 5 : 12,5 Go PlayStation 4 : 17,5 Go ; Ordinateur : 23,7 Go.

Après avoir atteint Asgard dans le jeu principal, les joueurs auront accès à un tout nouveau mode baptisé « The Forgotten Saga ». On dit que le choix de gameplay de ce mode « est une véritable lutte ». Dans le nouveau mode rogue-lite, Eivor explore les profondeurs de Niflheim pour combattre des ennemis menaçants.

Vous pouvez construire un nouveau bâtiment à Ravensthorpe pour accéder au mode Forgotten Saga lors de votre première visite à Asgard dans l’intrigue principale. Vous n’avez pas besoin d’un niveau de puissance pour utiliser votre équipement ou vos capacités, et ils ne sont pas transférables.

Du 4 au 25 août, il y aura le festival Sigrblot en plus du nouveau mode. Les joueurs y échangent des opales contre d’autres avantages. Vous devez terminer les arcs narratifs Grantbridgeshire ou Ledechestreskyr et avoir une colonie de niveau 2 pour y accéder.

Alors qu’Ubisoft présente davantage le nouveau mode qui sera disponible sous forme de mise à jour gratuite le 2 août, le DLC roguelike Assassin’s Creed Valhalla Forgotten Saga a l’air fantastique.

Dans une vidéo récente, le créateur du jeu RPG détaille les spécificités de la nouvelle extension, The Forgotten Saga, qui a été dévoilée lors des célébrations du 15e anniversaire de la série.