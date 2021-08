« Forever and ever » aura-t-il la saison 2 sur Netflix ?

D’après le roman « Gone for Good » de Harlan Coben, « Pour toujours et jamais« Est une mini-série française Netflix qui raconte l’histoire de Guillaume Lucchesi, un homme qui, après dix ans du terrible accident où il a perdu son premier amour Sonia et son frère Fred, commence une nouvelle vie avec sa petite amie Judith, qui est aussi une assistante sociale et travaille dans l’institution dirigée par son amie Daco.

Cependant, sa relative tranquillité prend fin lorsqu’à l’enterrement de sa mère, sa petite amie reçoit un appel étrange et disparaît soudainement. Dans sa quête, il devra se confronter à des vérités que ses amis et sa famille lui ont cachées, et aux secrets de Judith.

Les cinq épisodes du thriller avec Finnegan Oldfield, Nicolas Duvauchelle, Nailia Harzoune et Garance Marillier sont disponibles sur Netflix depuis le vendredi 13 août 2021, mais les utilisateurs du service de streaming demandent déjà une deuxième saison de « Pour toujours et jamais”.

« FOREVER EVER » AURA-T-IL LA SAISON 2 ?

Le géant du streaming n’a pas encore confirmé un nouveau lot d’épisodes de la série française, mais étant donné qu’il s’agit d’une mini-série, il est peu probable que l’histoire à suspense de Guillaume se poursuive dans un deuxième volet.

De plus, apparemment dans le dernier chapitre, les principaux mystères posés par la fiction ont déjà été résolus. De plus, le livre d’Harlan Coben n’a pas de suite, il n’y a donc pas de matériel source pour étendre le programme.

Cependant, il est toujours possible que les créateurs et producteurs de « Pour toujours et jamais« Décidez de poursuivre le projet s’ils ont le soutien du public.

D’un autre côté, ce n’est pas le premier livre de Coben à atteindre Netflix sous la forme d’une série ou d’un film. En 2018, l’auteur a signé un accord avec la plateforme pour adapter 14 de ses romans dans différentes parties du monde. « The Woods », « The Innocent » et « The Stranger » sont les productions disponibles sur le service de streaming.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, qui prend généralement au moins six semaines pour évaluer la réaction des téléspectateurs et bien qu’il ne partage pas ces chiffres, ils influencent généralement le renouvellement ou l’annulation d’un programme.

Comment l’histoire de « Pour toujours et à jamais » pourrait-elle continuer ? (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE « FOREVER EVER » SERA-T-ELLE SORTIE?

Oui Netflix renouveler « Pour toujours et jamais« Pour une deuxième saison, les nouveaux épisodes seront très probablement diffusés fin 2022.