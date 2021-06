Forest Whitaker reviendra en tant que Saw Gerrera dans Rogue One Disney + Prequel Series Andor

Forest Whitaker revient en tant que Saw Gerrera dans le prochain Rogue One : Une histoire de Star Wars série dérivée Andor. Juste un parmi tant d’autres Guerres des étoiles projets en développement chez Disney+, Andor suivra principalement Diego Luna reprenant son rôle de Cassian Andor, le personnage dans lequel il a joué Voleur un. En tant que préquelle, la série se déroule dans les années qui ont précédé les événements du film, servant d’histoire d’origine à Cassian Andor tout en explorant les premiers jours de la querelle entre la Rébellion et l’Empire.

En ce moment, la production est en cours sur Andor, bien que Disney s’abstienne de divulguer plus d’informations. Il n’était pas tout à fait clair de quels autres acteurs pourraient revenir Rogue One : Une histoire de Star Wars, mais il semblait probable que d’autres seraient impliqués. Il a été rapporté précédemment que Genevieve O’Reilly, qui a joué Mon Mothma dans La revanche des Sith et Voleur un, est à bord pour revenir. Une fuite vidéo sur le plateau a également semblé confirmer le retour de Duncan Pow dans le rôle de Ruescott Melshi.

Maintenant, il apparaît Forêt Whitaker est le prochain acteur de retour à s’impliquer. Dans une récente interview sur la station de radio suédoise Sverige Radio, Andor l’acteur Stellan Skarsgard a parlé de son Guerres des étoiles débuts dans la série à venir. Au cours de l’interview, Skarsgard a affirmé qu’il avait partagé des « scènes juteuses » avec Whitaker, révélant que Forest était déjà sur le plateau pour son retour en tant que Saw Gerrera. Il a ajouté qu’il avait partagé « au moins deux bonnes » scènes avec Whitaker.

Tony Gilroy est showrunner sur Andor. Aux côtés de Diego Luna, le casting comprend Alan Tudyk, Stellan Skarsgard, Kyle Soller, Genevieve O’Reilly, Fiona Shaw et Denise Gough. Stephen Schiff devait auparavant servir de showrunner, mais a pris du recul pour que Gilroy prenne en charge la direction créative. Schiff est toujours scénariste pour la série aux côtés du frère de Gilroy, Dan Gilroy (Somnambule) et ancien Château de Cartes showrunner Beau Willimon.

Andor est l’un des nombreux Guerres des étoiles projets en développement chez Disney+ suite au succès fulgurant de Le Mandalorien, qui a actuellement une troisième saison en développement. Le spin-off Le livre de Boba Fett vient également de terminer le tournage de sa première saison et la série animée Star Wars : Le mauvais lot a diffusé son dernier épisode de la saison 1 ce mois-ci. Pendant ce temps, le Obi Wan Kenobi la série, qui est actuellement en tournage, ramènera Ewan McGregor pour jouer le favori des fans Guerres des étoiles personnage.

De même que Voleur un, la longue carrière cinématographique de Whitaker comprend des tours dans des titres comme Section, Salle de panique, Le jeu des pleurs, et Le majordome. Ses crédits les plus récents incluent Panthère noire, Trouver Steve McQueen, et Jingle Jangle : un voyage de Noël. Whitaker a également partagé la vedette avec Johnny Depp dans le film policier policier Cité des mensonges, qui vient de sortir cette année après des années de retard. L’acteur a également un rôle dans le prochain biopic d’Aretha Franklin Le respect, qui doit sortir le 13 août.

Andor devrait sortir sur Disney + en 2022. Une date de première officielle pour la série de 12 épisodes n’a pas encore été fixée. Cette nouvelle nous vient de TheDirect.

Sujets : Rogue One, Star Wars