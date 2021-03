Forest Whitaker rejoint Tom Hardy dans le thriller d’action Netflix Havoc

Lauréat d’un Oscar et acteur très célèbre, Forest Whitaker, a rejoint Tom Hardy dans le prochain film d’action du réalisateur Gareth Evans, Ravage. Le film fera ses débuts sur Netflix et sera certainement un autre classique du film d’action du réalisateur de La descente. Ravage relève du nouvel accord exclusif d’Evans avec Netflix, qu’il a récemment signé avec le géant du streaming.

Ravage se déroule après une affaire de drogue qui a mal tourné, lorsqu’un détective meurtri doit se frayer un chemin à travers un monde criminel pour sauver le fils d’un homme politique, tout en démêlant un réseau profond de corruption et de complot qui emprisonne toute sa ville. Tom Hardy est bien sûr à bord pour jouer le rôle du personnage principal, le « détective meurtri » opprimé, avec le Forest Whitaker caractère actuellement inconnu.

Ravage doit être écrit et réalisé par Gareth Evans, qui est rapidement devenu le réalisateur de films d’action à regarder depuis son entrée en scène avec les 2011 La descente. Situé presque exclusivement dans une maison sûre de 15 étages appartenant à un baron de la drogue, La descente met en vedette Iko Uwais dans le rôle de Rama, un membre recrue d’une équipe d’élite chargée d’infiltrer le gratte-ciel. Lorsque l’équipe est piégée à l’intérieur, Rama doit utiliser ses compétences de combat étendues dans le style de combat indonésien du pencak silat pour survivre à l’assaut d’habitants criminels et s’échapper.

La descente a été suivi d’une suite, Le Raid 2, en 2014 et a déménagé dans le monde plus large, loin de la tour menaçante, à la suite de Rama alors qu’il est envoyé sous couverture pour dénoncer les responsables de la police corrompus qui sont de connivence avec les familles criminelles de la pègre de Jakarta. Tous les deux La descente et Le Raid 2 sont considérés comme l’un des meilleurs exemples de cinéma d’action moderne grâce à leur intrigue énergique, leur violence exagérée et leurs séquences de combat incroyablement brutales, les fans étant ravis de voir ce qu’Evans peut réaliser en travaillant aux côtés de Tom Hardy et Netflix.

Whitaker, quant à lui, a accumulé un certain nombre de curriculum vitae au fil des ans, mettant en vedette un mélange sain de projets plus petits et de superproductions à succès. Le lauréat d’un Oscar n’a pas besoin d’être présenté à ce stade de sa carrière, mais juste au cas où vous l’auriez oublié, ses crédits précédents incluent Rogue One: Une histoire de Star Wars, Panthère noire, Le jeu des pleurs, Section, Chien fantôme: la voie du samouraï, Bonne matinée le vietnam, Le dernier roi d’Écosse, Salle de panique, et Le majordome pour n’en nommer que quelques uns.

L’acteur extrêmement talentueux a récemment joué dans la série en cours Parrain de Harlem, dans lequel il dépeint le gangster de la vie réelle Bumpy Johnson. Détaillant la vie du gangster dans les années 1960 et son ascension dans les rangs criminels, la série agit également comme une préquelle du film de 2007, gangster américain, centrée sur l’entreprise criminelle de Frank Lucas, jouée par Denzel Washington. Whitaker devrait également jouer dans le réalisateur Liesl Tommy Le respect sur la vie de la légendaire chanteuse de R&B, Aretha Franklin. Whitaker jouera le rôle de son père, CL Franklin, aux côtés de Jennifer Hudson dans le rôle d’Aretha.

L’ajout de Forest Whitaker à Ravage est une grande victoire pour le film et voir Tom Hardy et Whitaker aller de bout en bout à l’écran est certainement une perspective passionnante. Cela nous vient grâce à Deadline.

