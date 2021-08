Mini critique: Foreclosed (PS5) – Un cadrage de bande dessinée cool ne peut pas masquer un gameplay négligent

Foreclosed est un jeu de tir à la troisième personne basé sur une histoire qui se déroule dans un monde cyberpunk où les gens sont augmentés d’implants à la naissance. En conséquence, les habitants sont essentiellement la propriété de l’entreprise dès qu’ils quittent l’utérus, et cette pensée troublante est au cœur du récit du jeu.

Vous incarnez Evan Kapnos, un protagoniste plutôt générique qui est sur le point de se faire retirer ses implants par les pouvoirs en place. Mais il y a un complot en jeu ici, et Evan s’est inconsciemment plongé dans un enchevêtrement d’espionnage d’entreprise et de transactions douteuses. Au début, il est recruté par quelqu’un qui prétend avoir des réponses – mais pour y parvenir, il faut se frayer un chemin à travers une série de niveaux infestés de crétins.

Si vous pouvez regarder au-delà du doublage maladroit et monotone, l’approche de la narration de Foreclosed est la meilleure chose à ce sujet. Le jeu est découpé en panneaux de style bande dessinée, offrant différentes perspectives visuelles pendant les cinématiques et le gameplay. Cela a l’air cool et c’est bien mis en œuvre – c’est juste dommage que Foreclosed tâtonne à peu près tout le reste au cours de sa courte campagne de trois heures.

Le jeu de tir est le plus gros problème ici. Quels que soient les réglages de sensibilité, essayer de viser votre arme à feu avec implant est un exercice frustrant. De plus, les ennemis cérébraux du jeu sont d’une précision inhumaine et sans système de couverture dédié, essayer de se frayer un chemin à travers une pièce semble injuste. Eh bien, pas seulement injuste – cela fait tout simplement mal de jouer, et cela empire à mesure que des ennemis plus coriaces sont introduits plus tard.

Une petite gamme d’augmentations à débloquer rend les choses un peu plus supportables, mais Evan peut à peine activer une seule compétence avant que ses implants ne commencent à surchauffer et que vous soyez obligé d’arrêter ce que vous faites. Nous pensons que Foreclosed est censé être joué comme un jeu de tir à la course et au pistolet, mais l’exécution manque presque complètement la cible.