Foreclosed a des utilisations intéressantes pour la PS5 DualSense Pad, sortie le 12 août

LEGRAND Alimentation à découpage monophasée 12W - 5V

Caractéristiques générales des alimen tations à découpage monophasées LEGRAND Conformes aux normes UL 508, UL 60950, EN 61558-2-16 et IEC EN 60950-1, EN 55022 classe B, EN 61000-3-2. EN 61000-3-3, EN 61000-6-2 et EN 61204-3 Fréquence d'utilisation : 50/60 Hz Voyant de présence de tension de sortie Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges Montage sur rail symétrique prof. 7,5 mm et 15 mm Caractéristiques produit : Monophasées - 12 - 92W Consommation à vide